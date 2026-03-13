Các trọng tài Ngô Duy Lân và Nguyễn Trung Hậu vượt qua kỳ thi AFC VMO 2026

Tại chương trình đào tạo trọng tài VAR do Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức (AFC Video Match Officials Selection) vừa diễn ra vào tháng 2 vừa qua, Việt Nam có hai trọng tài tham dự là Ngô Duy Lân và Nguyễn Trung Hậu. Mới đây, AFC đã thông báo cả hai vượt qua kỳ tuyển chọn này.

Trọng tài Ngô Duy Lân và Nguyễn Trung Hậu.

Đây là bước tiến tích cực của lực lượng trọng tài Việt Nam trong quá trình tham gia điều hành các giải đấu cấp châu lục, đồng thời khẳng định sự phát triển về chuyên môn trong việc ứng dụng công nghệ VAR.

Chương trình AFC Video Match Officials Selection 2026 (VMO) được tổ chức từ ngày 2 đến 6-2-2026 tại Kuala Lumpur, Malaysia, với mục tiêu đào tạo, đánh giá và tuyển chọn các Video Match Officials phục vụ cho hệ thống giải đấu của AFC.

Công nghệ VAR đã được phủ sóng đầy đủ tại các vòng đấu của V-League từ những mùa vừa qua.

Trong khuôn khổ chương trình, các học viên đã tham gia nhiều nội dung đào tạo chuyên sâu, bao gồm nghiên cứu lý thuyết về công nghệ VAR, phân tích các tình huống trọng điểm trong trận đấu, nguyên tắc và tiêu chí VAR can thiệp, cũng như phương pháp lựa chọn góc camera hỗ trợ trọng tài đưa ra quyết định chính xác.

Bên cạnh phần lý thuyết, các học viên còn thực hành trên hệ thống VAR Simulator với các tình huống mô phỏng gần với điều kiện trận đấu thực tế nhằm rèn luyện kỹ năng phân tích hình ảnh, đánh giá tình huống và đưa ra quyết định. Ngoài ra, chương trình cũng tổ chức các bài thực hành quy trình VAR trong môi trường vận hành tương tự trận đấu thật, giúp tăng cường khả năng phối hợp giữa VAR, AVAR và trọng tài điều khiển trận đấu trên sân.

Quá trình đào tạo còn bao gồm các nội dung phân tích tình huống trận đấu, phỏng vấn và đánh giá toàn diện năng lực của học viên. Thông qua kết quả đánh giá tổng hợp, AFC đã tuyển chọn những trọng tài đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để bổ sung vào lực lượng Video Match Officials phục vụ các giải đấu trong khu vực.

Việc hai trọng tài Ngô Duy Lân và Nguyễn Trung Hậu vượt qua kỳ tuyển chọn và gia nhập danh sách VMO Panel 2026 không chỉ ghi nhận năng lực chuyên môn của các cá nhân mà còn góp phần nâng cao vị thế của công tác trọng tài Việt Nam trong hệ thống bóng đá châu lục, đồng thời góp phần tăng cường tính chính xác và minh bạch trong các quyết định trọng tài tại các giải đấu quốc tế.

