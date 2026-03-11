Lựa chọn thủ môn cho đội tuyển Việt Nam: Ưu tiên kinh nghiệm!

HLV Kim Sang-sik chưa chính thức công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu quốc tế vào dịp FIFA Days tháng 3. Nhưng thông tin từ các CLB đang dần định hình 3 thủ môn được gọi lần này đều là cầu thủ Việt kiều và có kinh nghiệm dày dạn.

Patrick Lê Giang lần đầu được gọi vào đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận gặp Malaysia. Ảnh: FBNV

Đó là Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip và tân binh Patrick Lê Giang. Như SGGP đã đề cập, phong độ ổn định trong thời gian qua và đóng vai trò quan trọng ở hệ thống phòng ngự của CLB Công an TPHCM đã giúp thủ môn Patrick Lê Giang ghi điểm với HLV Kim Sang-sik khi có tên ở đợt tập trung lần này.

Không chỉ ở mùa bóng này mà từ trước đó, Lê Giang đã là trụ cột của CLB TPHCM và vào tầm ngắm của nhiều CLB để chiêu mộ anh. Sau cùng, anh tiếp tục ở lại với bóng đá TPHCM và nay những nỗ lực của thủ môn này đã được đền đáp khi hoàn tất thủ tục nhập tịch từ đầu mùa 2025-2026 và được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam.

Thủ môn Đặng Văn Lâm thể hiện phong độ ổn định trong thời gian qua.

Vào đội tuyển, Lê Giang sẽ cạnh tranh quyết liệt với hai người gác đền nhiều kinh nghiệm không kém là Đặng Văn Lâm và Filip Nguyễn. Cả hai lần lượt đã được trao cơ hội thể hiện trong thời gian qua và Văn Lâm có phần ấn tượng hơn so với phong độ thiếu ổn định của Filip Nguyễn. Cũng chính sự góp mặt của 3 cái tên này mà những nhân tố khác như Trung Kiên, Văn Chuẩn, Đình Triệu… càng phải cố gắng nhiều hơn trong thời gian tới để hy vọng trở lại khung thành đội tuyển.

Đợt tập trung lần này đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận quốc tế, trong đó có trận giao hữu với Bangladesh vào ngày 26-3 mà nhiều khả năng ông Kim sẽ sử dụng nhiều nhân tố mới hoặc vừa quay lại sau thời gian dài vắng mặt như Văn Hậu, Đình Trọng, Filip Nguyễn để thử “lửa”. Sau đó 5 ngày, các cầu thủ Việt Nam sẽ so tài cùng đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

