Vòng 16 V-League: Thanh Hóa khó cản đà tiến của Nam Định

Đột ngột sa sút kể từ sau kỳ nghỉ Tết, Thanh Hóa chỉ giành thêm được 1 điểm trong ba trận gần đây để rơi dần xuống khu vực cuối bảng. Đội bóng xứ Thanh chỉ còn xếp trên hai đội cuối bảng PVF và Đà Nẵng cùng nguy cơ xuống hạng vẫn luôn chực chờ.

Xuân Son vẫn luôn nguy hiểm với các hàng phòng ngự. Ảnh: VPF

Vòng 16, Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Thiên Trường trước Nam Định, nơi mà đội chủ nhà đang thăng hoa kể từ khi HLV Vũ Hồng Việt trở lại cầm sa bàn và họ cũng xem đây là trận đấu “6 điểm”. Vừa khó khăn về điểm số, áp lực tâm lý, Thanh Hóa còn hụt quân khi Minh Đoàn và Văn Thắng vắng mặt do bị “treo giò”.

Nhiều khó khăn đang bủa vây đội bóng xứ Thanh bởi đối thủ của họ đang có sự ổn định phong độ từ 2 trận thắng liên tiếp trước Ninh Bình và mới đây là PVF để tạm rời xa khu vực nguy hiểm. Với Nam Định, mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch là quá xa vời mà hướng đến việc thoát khỏi nhóm cuối bảng thì thực tế hơn. Hàng công của Nam Định rất mạnh với Xuân Son, Caio, Brenner, Ababa cùng sự hỗ trợ từ tuyến hai như Văn Vĩ, Lâm Ti Phông, Tuấn Anh đủ để gây vất vả cho các hàng phòng ngự.

Thanh Hóa đột ngột sa sút kể từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Điều mà Thanh Hóa lo ngại chính là các chân sút của Nam Định đã ghi bàn đều đặn trong những trận gần đây, nhất là Xuân Son đã “khai hỏa” tại đấu trường V-League. Ở trận gặp PVF vừa qua, tiền đạo này đã khuấy đảo hàng phòng ngự đội chủ nhà, trong đó có 2 lần cột dọc và xà ngang từ chối các bàn thắng của anh.

Trở về sân nhà ở vòng 16 cùng sự “tiếp lửa” từ các khán đài, thêm một trận thắng đến với Nam Định cũng không là điều bất ngờ, thậm chí là tỷ số cách biệt bởi tương quan lực lượng giữa đôi bên và đội chủ nhà cũng đang vào phom. Theo HLV Vũ Hồng Việt, nguyên nhân chính dẫn đến việc Nam Định thi đấu chưa tốt ở giai đoạn đầu mùa là vấn đề tâm lý. Nay, mọi chuyện đang vào sự ổn định cần thiết, các nhà ĐKVĐ sẽ lấy lại hình ảnh mạnh mẽ.

Trận Nam Định - Thanh Hóa diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 13-3.

Dự đoán: 2-0

QUỐC CƯỜNG