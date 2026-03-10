Đình Bắc vắng mặt ở trận Việt Nam gặp Malaysia

Dù HLV Kim Sang-sik chưa công bố danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận đấu vào dịp FIFA Days tháng 3, nhưng từ tiết lộ của các CLB, danh sách đang dần lộ diện.

Các thành viên của CLB Hà Nội được gọi tập trung đợt này. Ảnh: CAHNFC

Ngày 10-3, CLB Công an Hà Nội đã có thông báo chúc mừng các thành viên được gọi tập trung đợt này, thông báo nêu rõ: “Chúc mừng 8 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Việc đóng góp số lượng lớn trụ cột cho tuyển Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế và chất lượng đội hình của CLB CAHN trên bản đồ bóng đá nước nhà”.

Theo danh sách mà CLB CAHN chúc mừng, đội bóng này có 8 cầu thủ gồm: Thủ môn Nguyễn Filip, Đình Trọng, Văn Hậu, Thành Long, Việt Anh, Quang Vinh, Văn Đô, và Quang Hải. Như vậy, đợt tập trung này đánh dấu sự trở lại của hai cựu binh ở hàng phòng ngự là Đình Trọng và Văn Hậu. Trong đó Đình Trọng được kỳ vọng sẽ lấp chỗ trống mà Bùi Tiến Dũng để lại do chấn thương.

Cùng với đó là không có tên Đình Bắc. Điều này cũng không bất ngờ khi Đình Bắc vốn đang bị thẻ phạt nên sẽ nghỉ thi đấu 2 trận của đội tuyển. Vì thế HLV Kim Sang-sik đã không cho gọi tập trung đợt này để kiểm tra những vị trí khác. Trong khi đó Nam Định cũng hé lộ việc họ có 2 cầu thủ được gọi là Xuân Son và Văn Vĩ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 21-3 để chuẩn bị cho trận giao hữu với Bangladesh vào ngày 26-3 và vòng loại Asian Cup 2027 gặp Malaysia ngày 31-3.

QUỐC CƯỜNG