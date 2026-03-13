Thắng đậm SLNA 3-0, Hà Nội FC gây sức ép lên top 3

Sự bùng nổ của hàng tấn công đã giúp Hà Nội FC giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước SLNA, qua đó đoàn quân của HLV Kewell đã áp sát top 3, gây sức ép lên CAHN, Viettel và nhất là Ninh Bình trước các trận đấu muộn của vòng 16 LPBank V-League 2025-2026.

Hàng phòng ngự SLNA có trận đấu vất vả trước Hà Nội FC. Ảnh: MINH HOÀNG

Với lực lượng vượt trội và đặt quyết tâm giành chiến thắng, Hà Nội FC đã chủ động dâng cao tấn công pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 12, Hai Long đã đưa bóng vào lưới SLNA nhưng trọng tài không công nhận khi xác định có phạm lỗi trước đó. Tình huống trên cũng đủ để cảnh báo hàng thủ SLNA chuẩn bị cho trận đấu đầy khó khăn.

Liên tiếp các chân sút Hà Nội FC gây chao đảo khung thành đội khách sau đó, từ Hai Long, Hoàng Hên, Fisher liên tục bắn phá khung thành thủ môn Văn Bình. Hiệp đầu tiên khép lại với tỷ số 0-0 trong nỗ lực cao độ của hàng phòng ngự SLNA. Trận này SLNA chủ động đá thấp, chặt chẽ và gây nhiều khăn cho các chân sút đội chủ nhà.

Hoàng Hên chia vui cùng Văn Quyết sau bàn thắng thứ 3 của đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, Hà Nội FC tiếp tục duy trì thế trận áp đảo và đến phút 68 đã có bàn thắng khơi thông bế tắc. Hoàng Hên tạt bóng chuẩn xác cho Fisher bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Hưng phấn sau bàn thắng, Hà Nội FC gia tăng sức ép. Trong buổi tối thi đấu bùng nổ, Hai Long ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 72 trước khi đem lại quả đá phạt 11m ở phút 89 và Văn Quyết thực hiện thành công ấn định tỷ số 3-0.

Thắng trận này Hà Nội FC đạt 27 điểm, chỉ còn thua đội đang đứng thứ ba là Ninh Bình 1 điểm, gây sức ép lên đội bóng này trước cuộc tiếp đón CAHN vào ngày 14-3.

LÊ ANH