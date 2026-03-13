Bóng đá trong nước

Thắng đậm SLNA 3-0, Hà Nội FC gây sức ép lên top 3

SGGPO

Sự bùng nổ của hàng tấn công đã giúp Hà Nội FC giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước SLNA, qua đó đoàn quân của HLV Kewell đã áp sát top 3, gây sức ép lên CAHN, Viettel và nhất là Ninh Bình trước các trận đấu muộn của vòng 16 LPBank V-League 2025-2026.

Hàng phòng ngự SLNA có trận đấu vất vả trước Hà Nội FC. Ảnh: MINH HOÀNG

Với lực lượng vượt trội và đặt quyết tâm giành chiến thắng, Hà Nội FC đã chủ động dâng cao tấn công pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 12, Hai Long đã đưa bóng vào lưới SLNA nhưng trọng tài không công nhận khi xác định có phạm lỗi trước đó. Tình huống trên cũng đủ để cảnh báo hàng thủ SLNA chuẩn bị cho trận đấu đầy khó khăn.

Liên tiếp các chân sút Hà Nội FC gây chao đảo khung thành đội khách sau đó, từ Hai Long, Hoàng Hên, Fisher liên tục bắn phá khung thành thủ môn Văn Bình. Hiệp đầu tiên khép lại với tỷ số 0-0 trong nỗ lực cao độ của hàng phòng ngự SLNA. Trận này SLNA chủ động đá thấp, chặt chẽ và gây nhiều khăn cho các chân sút đội chủ nhà.

Hoàng Hên chia vui cùng Văn Quyết sau bàn thắng thứ 3 của đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, Hà Nội FC tiếp tục duy trì thế trận áp đảo và đến phút 68 đã có bàn thắng khơi thông bế tắc. Hoàng Hên tạt bóng chuẩn xác cho Fisher bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Hưng phấn sau bàn thắng, Hà Nội FC gia tăng sức ép. Trong buổi tối thi đấu bùng nổ, Hai Long ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 72 trước khi đem lại quả đá phạt 11m ở phút 89 và Văn Quyết thực hiện thành công ấn định tỷ số 3-0.

Thắng trận này Hà Nội FC đạt 27 điểm, chỉ còn thua đội đang đứng thứ ba là Ninh Bình 1 điểm, gây sức ép lên đội bóng này trước cuộc tiếp đón CAHN vào ngày 14-3.

LÊ ANH

Từ khóa

Hoàng Hên Fisher Hai Long Phút 12 Hà Nội FC Phút 68 Phút 72 Văn Bình Sông Lam Nghệ An Phút 89

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn