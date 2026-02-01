Trắng tay trên sân Pleiku, Đà Nẵng chưa thoát vị trí cuối bảng

Hành quân đến sân Pleiku ở vòng 12 V-League 2025-2026 với mục tiêu chí ít cũng kiếm 1 kết quả hòa để kìm chân đội chủ nhà HA.GL và cũng đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở khu vực cuối bảng, nhưng Đà Nẵng đã không làm nên chuyện khi để thua 0-1 chung cuộc. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Quế Ngọc Hải cùng Đà Nẵng, nhưng anh đã không thể có quà ra mắt cùng các đồng đội mới.

HA.GL giành chiến thắng quý giá trước Đà Nẵng ở vòng 12. Ảnh: MINH TRẦN

Diễn biến trận đấu khá cân sức, HA.GL dù đá sân nhà nhưng thực lực không có nhiều điểm trội hơn so với đội bóng sông Hàn, chủ yếu là dàn cầu thủ trẻ, nhưng nhập cuộc đầy quyết tâm khi xác định đây là trận “điểm” mà họ buộc phải thắng. Ở bên kia sân, Đà Nẵng vừa chia tay GĐKT Phan Thanh Hùng và đây cũng là trận đấu quan trọng. Họ nhập cuộc với lối chơi thận trọng, chặt chẽ ngay từ phần sân nhà nhằm tránh bị dẫn bàn trước.

Sự thận trọng trong lối chơi của hai đội đã làm cho phần đầu trận ít có pha bóng nguy hiểm trước khung thành của nhau, cả hai chờ đợi vào khả năng bùng nổ của các tiền đạo ngoại để xoay chuyển tình thế. Đến phút 55, đội chủ nhà mới có bàn thắng vươn lên dẫn trước từ tình huống đệm bóng cận thành của Conceicão Dos Santos.

Đà Nẵng nỗ lực dâng cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ trong quãng thời gian còn lại, nhưng sự năng động của các hậu vệ đội chủ nhà, nhất là thủ môn Trung Kiên quán xuyến tốt vòng 16m50 đã nhiều phen cứu thua cho khung thành đội nhà.

Càng về cuối trận, HA.GL lùi thấp đội hình tập trung bảo vệ thành quả và giữ được chiến thắng 1-0 chung cuộc. Thắng trận này giúp đội bóng phố Núi tạm rời xa khu vực cuối bảng khi đang hơn Đà Nẵng 4 điểm. Trong khi đó Đà Nẵng tiếp tục lún sâu vào thất vọng khi tiếp tục đứng cuối bảng với 7 điểm. Với thực lực như hiện nay, hành trình đua thoát hiểm của đội bóng sông Hàn sẽ gặp rất nhiều thử thách. Thậm chí độ khó còn cao hơn những lần đua trụ hạng trước đó khi các đối thủ ở gần họ đều có lực lượng đồng đều, nhất là tinh thần thi đấu tốt.

CAO TƯỜNG