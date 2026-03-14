Đá 12 trận, đội hạng Nhất Đồng Tháp vẫn chưa biết thắng

Các cầu thủ Đồng Tháp dù thi đấu đầy quyết tâm nhưng vẫn không tránh được thất bại 1-3 trước đội chủ nhà Quy Nhơn United thuộc vòng 12 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Các cầu thủ Quy Nhơn United và Đồng Tháp cống hiến cho người hâm mộ trận đấu hấp dẫn. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tối 14-3, Đồng Tháp bước vào chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Trước đó, đội cuối bảng Thanh Niên TPHCM đã thất bại ở vòng đấu này, mở ra cơ hội để Đồng Tháp nới rộng khoảng cách trong cuộc đua trụ hạng.

Tuy nhiên, dù thi đấu đầy nỗ lực, đại diện đến từ miền Tây vẫn không thể thay đổi vận mệnh. Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà đã sớm tạo lợi thế. Phút 11, tiền đạo Thaileon mở tỷ số cho Quy Nhơn United từ chấm phạt đền. Bàn thua sớm buộc đội khách phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng khi chưa kịp tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, họ tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh.

Phút 28, Nguyễn Văn Văn tận dụng tốt khoảng trống trong vòng cấm để nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ sân Quy Nhơn. Hai bàn thua liên tiếp khiến Đồng Tháp rơi vào thế khó, nhưng các cầu thủ đội khách vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội.

Phút 45+1, Đồng Tháp được hưởng phạt đền và Nguyễn Hữu Khôi đã thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bàn thắng này giúp đội khách có thêm hy vọng trong hiệp hai.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Quy Nhơn United. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Tuy nhiên, khi Đồng Tháp đang nỗ lực tìm bàn gỡ hòa, họ lại tiếp tục để lộ khoảng trống ở hàng thủ. Phút 73, Thaileon hoàn tất cú đúp của mình, ấn định chiến thắng 3-1 cho Quy Nhơn United và dập tắt hy vọng có điểm của đội khách.

Thất bại này khiến Đồng Tháp tiếp tục chìm sâu ở nhóm cuối bảng. Sau 12 trận đấu, đội bóng miền Tây vẫn chưa có nổi một chiến thắng, mới giành được 6 điểm và đang xếp áp chót. Khoảng cách giữa họ với đội cuối bảng Thanh Niên TPHCM hiện chỉ là 2 điểm. Ở vòng đấu tới, Đồng Tháp sẽ chạm trán chính Thanh Niên TPHCM trong trận đấu được xem như “chung kết ngược” của mùa giải.

Trong khi đó, chiến thắng trước Đồng Tháp giúp Quy Nhơn United vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 20 điểm, tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 14-3, chủ nhà Quảng Ninh hòa 0-0 trước Phú Thọ. Kết quả này không làm thay đổi vị trí của hai đội khi Phú Thọ đứng thứ 7 với 16 điểm, còn Quảng Ninh xếp hạng 9 với 13 điểm.

Vòng 12 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 sẽ khép lại vào ngày 15-3 với hai cặp đấu còn lại giữa Bắc Ninh gặp CLB TPHCM (16 giờ) và Trẻ PVF-CAND đối đầu Long An (18 giờ).

HỮU THÀNH