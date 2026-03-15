Lucao tỏa sáng giúp Viettel tiếp tục áp sát ngôi đầu

Thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ Viettel tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi giành trọn 3 điểm trước Hải Phòng ở vòng 16 LPBank V-League 2025-2026. Trận thắng quan trọng giúp các cầu thủ Viettel tiếp tục áp sát ngôi đầu bảng của CAHN với khoảng cách 4 điểm.

Một tình huống sóng gió trước khung thành thủ môn Đình Triệu. Ảnh: MINH HOÀNG

Không được đánh giá cao hơn đội chủ nhà về lực lượng, HLV Chu Đình Nghiêm đã xây dựng lối đá phòng ngự phản công chặt chẽ ngay từ đầu trận. Thủ môn Đình Triệu cùng các hậu vệ đã có trận đấu đầy vất vả, nhưng cũng đáng khen khi tổ chức bọc lót hiệu quả trước sức ép từ đội chủ nhà.

Trận này Viettel có lực lượng mạnh nhất, hàng công với Hữu Thắng, Văn Khang, Lucao, Paulo đã liên tục tạo sức ép bên phần sân đối phương. Nhưng các đường phối hợp sau cùng không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắc của Hải Phòng.

Bị ép sân, nhưng Hải Phòng có liên tiếp 2 cơ hội để mở tỷ số từ các pha kết thúc của Tiến Dũng (phút 26) và Tagueu (phút 32) nhưng đều không thành công. Thế trận giằng co đã làm cho hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Lucao vui mừng sau bàn thắng cho đội chủ nhà.

Thế trận cân bằng được giữ từ đầu hiệp hai. Viettel dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng phần nào kiêng dè bài phản công tốc độ của các cầu thủ đội khách. Mãi đến phút 61, Viettel mới kịp khơi thông thế trận bế tắc từ pha lập công của Lucao, cựu tiền đạo Hải Phòng. Thủ quân Phan Tuấn Tài thực hiện đường chuyền như đặt từ biên trái, Lucao bật cao đánh đầu tung lưới Đình Triệu ghi bàn cho đội chủ nhà.

Sau bàn thắng, Viettel chủ động giảm tốc độ tổ chức kèm người chặt, kiểm soát tốt khu trung tuyến nhằm bảo toàn chiến thắng quý giá. Hải Phòng nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng lực bất tòng tâm đã chấp nhận trắng tay rời sân Hàng Đẫy ở vòng 16.

LÊ ANH