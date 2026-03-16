AFC chưa thể ra án kỷ luật cho tuyển Malaysia vì quy trình phức tạp

Quy trình kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang khiến án phạt dành cho đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 chưa thể sớm ngã ngũ, dù phán quyết của Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) đã được ban hành từ đầu tháng 3.

Theo buổi họp báo được AFC phối hợp tổ chức cùng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ngay tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) vào sáng 16-3 (giờ địa phương), Ủy ban Kỷ luật của AFC đã chính thức khởi động quy trình pháp lý từ tuần trước. Bước đầu tiên là gửi thư yêu cầu giải trình tới FAM, cho phép đơn vị này trình bày lý do vì sao không nên áp dụng các biện pháp kỷ luật dựa trên những điều khoản bị cho là đã vi phạm.

Tổng Thư ký AFC Windsor John cho biết, đây là thủ tục bắt buộc trong mọi vụ việc kỷ luật. Theo quy định, bên bị điều tra thường có khoảng từ 7 đến 10 ngày để gửi phản hồi chính thức trước khi Ủy ban Kỷ luật của AFC xem xét bước tiếp theo.

Sau khi nhận được bản giải trình, Ủy ban Kỷ luật của AFC sẽ tổ chức họp để đối chiếu lập luận từ FAM với các dữ kiện đã được thu thập trong hồ sơ. Các tài liệu này bao gồm thông tin từ FIFA cũng như phán quyết của CAS.

Chính quy trình nhiều tầng nấc như vậy khiến việc đưa ra quyết định cuối cùng mất thêm thời gian. AFC phải đảm bảo mọi kết luận đều dựa trên cơ sở pháp lý rõ ràng, tránh khả năng bị kháng cáo hoặc bị đảo ngược ở cấp xét xử tiếp theo.

Trước đó, theo phán quyết của CAS tối 5-3 (giờ Việt Nam), đơn kháng cáo của FAM đã bị bác bỏ hoàn toàn. Trong khi đó, kháng cáo của bảy cầu thủ thuộc đội tuyển Malaysia được chấp nhận một phần nhưng không làm thay đổi bản chất án phạt. Cụ thể, các cầu thủ này vẫn phải chịu án cấm thi đấu tổng cộng 12 tháng. Do thời gian kỷ luật đã được tính từ trước, họ còn khoảng tám tháng treo giò tính từ thời điểm hiện tại.

Buổi họp báo được AFC và FAM tổ chức vào sáng 16-3

Sau khi nhận thông báo từ CAS, AFC bắt đầu đánh giá những tác động của vụ việc đối với vòng loại Asian Cup 2027. Một trong những vấn đề được quan tâm nhất là khả năng đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 ở hai trận đấu thuộc bảng F gặp Nepal và Việt Nam.

Nếu kịch bản này xảy ra, cục diện bảng đấu có thể thay đổi đáng kể trước lượt trận cuối cùng. Hiện Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng với 15 điểm, nhiều hơn đội tuyển Việt Nam 3 điểm. Hai đội sẽ chạm trán ở lượt trận cuối vào ngày 31-3 trên sân Thiên Trường. Đây được xem là trận đấu mang tính quyết định cho tấm vé duy nhất của bảng F vào vòng chung kết Asian Cup 2027.

Tổng Thư ký AFC Windsor John kỳ vọng Ủy ban Kỷ luật AFC sẽ sớm hoàn tất quá trình xem xét rồi đưa ra quyết định cuối cùng để khép lại tranh cãi kéo dài xung quanh đội tuyển Malaysia đã kéo dài nửa năm đã qua.

Liên quan đến những so sánh giữa đội tuyển Malaysia và trường hợp của Timor Leste trước đây, Tổng thư ký AFC cho biết hai vụ việc có sự khác biệt rõ rệt về thời điểm phát hiện sai phạm và cách áp dụng hình thức kỷ luật. Trước đó, Timor-Leste từng bị phát hiện sử dụng các cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Tuy nhiên, sai phạm này chỉ được phát hiện sau khi giải đấu đã kết thúc. Vì vậy, AFC buộc phải áp dụng án phạt ở kỳ giải kế tiếp, cụ thể là loại Timor-Leste khỏi vòng loại Asian Cup 2023. Còn trường hợp của Malaysia diễn ra khi đội tuyển này vẫn đang dự vòng loại Asian Cup 2027. Theo Tổng thư ký AFC, vì giải đang trong quá trình thi đấu nên mọi biện pháp kỷ luật, nếu được áp dụng, sẽ tác động đến hiện tại của đội bóng. Đồng nghĩa Malaysia không bị loại khỏi Asian Cup 2031 giống như cách Timor Leste từng bị xử lý, mà chỉ phải đối mặt với các hình thức kỷ luật liên quan đến đấu trường châu Á đang diễn ra.

HỮU THÀNH