Thanh Hóa chuẩn bị đón viện binh

Giai đoạn khó khăn của CLB Thanh Hóa sắp trôi qua khi thầy trò HLV Mai Xuân Hợp cùng chờ tin vui từ FIFA về việc gỡ án phạt để có được sự thuận lợi trong việc tăng cường lực lượng.

Thanh Hóa hy vọng sẽ ổn định trở lại vào tháng 4 tới đây. Ảnh: VPF

Theo CLB Thanh Hóa thì họ đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ của những ngoại binh trước đây, khoản nợ vốn khởi đầu cho việc bị kiện lên FIFA dẫn đến án phạt cấm chuyển nhượng cầu thủ từ tổ chức này. Mới đây, Thanh Hóa đã gởi các điều khoản chứng minh đến VFF là họ vừa thanh toán đầy đủ và chờ tin vui từ FIFA.

Từ đầu mùa, đội bóng xứ Thanh gặp khó khăn nhiều mặt, từ tài chính cho đến lực lượng. Nhất là thời điểm thiếu quân nhưng lại không được bổ sung từ án phạt của FIFA đã làm họ luôn lận đận top cuối bảng. Nay, khi tình hình có phần thông thoáng, Thanh Hóa chỉ còn chờ FIFA gỡ án phạt để kịp có lực lượng đầy đủ mà tranh trụ hạng.

Rimario "cày ải" liên tục trên hàng công Thanh Hóa từ đầu mùa. Ảnh: MINH TUẤN

Hiện tại, Thanh Hóa đang tạm đứng 12 với 13 điểm. Khoảng cách điểm số rất mong manh với hai đội theo sau là Đà Nẵng và PVF. Có thời điểm đội bóng này chỉ có 13 cầu thủ lành lặn thi đấu hoặc không bị treo giò. Nay, giai đoạn khó khăn đang dần trôi qua. Đến nay, Thanh Hóa đã chuẩn bị sẵn 6 cái tên và chỉ còn chờ đợi để đưa ra sân gồm: Nguyễn Hữu Dũng, Lê Văn Hưng, Lê Văn Hoàn, Trương Thanh Nam, Beli và Amar Catic.

Sau vòng 16, V-League sẽ tạm nghỉ với thời gian 2 tuần. Điều đó giúp Thanh Hóa hy vọng FIFA sẽ có hồi đáp kịp để họ có đủ điều kiện tái tham gia thị trường chuyển nhượng.

LÊ ANH