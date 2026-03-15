Tiền đạo nhập tịch Đỗ Hoàng Hên cùng các cầu thủ đi bầu cử

Hoàng Hên chụp hình cùng các chiến sĩ Công an tại địa điểm bỏ phiếu. Ảnh: VX

Chia sẻ tại buổi bỏ phiếu, Đỗ Hoàng Hên cho biết anh cảm thấy hồi hộp xen lẫn trách nhiệm và tự hào khi lần đầu tiên thực hiện quyền công dân. Anh đã dậy rất sớm để chuẩn bị đi bầu cử. Hoàng Hên đang thuộc biên chế Hà Nội FC và được CLB này hoàn tất thủ tục nhập tịch vào ngày 17-10-2025.

“Tôi cảm thấy hồi hộp khi lần đầu bỏ phiếu, nhưng rất tự hào và ý thức được quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách công dân Việt Nam”, Hoàng Hên nói, "Trở thành công dân Việt Nam là mơ ước và tự hào của tôi. Đối với tôi Việt Nam là quê hương thứ 2, sau nhiều năm sinh sống tại đây tôi đã dần thích nghi với văn hoá, lối sống của Việt Nam. Cá nhân tôi luôn nỗ lực tập luyện, thi đấu để có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam".

Cũng trong sáng 15-3, nhiều cầu thủ Việt Nam cũng tham gia bầu cử, thực hiện nghĩa vụ và quyền công dân bên cạnh việc tranh tài ở vòng 16 V-League 2025-2026.

Một cầu thủ nhập tịch khác là trung vệ Đỗ Phi Long (SHB Đà Nẵng) có mặt từ sớm tại điểm bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Ảnh: SN

Sau loạt trận đấu vào ngày 15-3, sân cỏ trong nước tạm nghỉ để tập trung đội tuyển Việt Nam và đội U23 Việt Nam. Hoàng Hên cùng nhiều cầu thủ nhập tịch khác có tên ở lần tập trung này như Đặng Văn Lâm, Patrick Lê Giang, Filip Nguyễn, Quang Vinh, Lê Victor...

QUỐC CƯỜNG