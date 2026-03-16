V-League 2025-2026: Những khó khăn trong cuộc đua trụ hạng của PVF

Sau vòng 16, đội tân binh PVF vẫn chưa cải thiện tình thế, họ đang ở vị trí cuối bảng với 11 điểm cùng những biến động về lối chơi sau 2 lần thay HLV trưởng. Tân HLV Trần Tiến Đại tiếp nhận đội bóng cùng nhiều thử thách chờ đón.

PVF để thua Đà Nẵng 0-3 trong trận cầu "6 điểm" dẫn đến bất lợi ở cuộc đua trụ hạng. Ảnh: VPF

PVF hiện có trong tay 11 điểm với 2 trận thắng, 5 hòa và có đến 9 trận thua. Họ thắng trận đầu tiên hôm ra quân trước SLNA với tỷ số 2-1 trước khi làm một hơi 11 trận từ hòa đến thua. Kết quả trên buộc HLV Thạch Bảo Khanh nhường ghế “nóng” lại cho Nguyễn Thành Công. Ông Thành Công đã… thành công ngay trận ra mắt bằng chiến thắng 2-1 trên sân của Becamex TPHCM trước khi thua 2 trận liên tiếp sau đó.

Trong hai trận thua dưới triều đại HLV Nguyễn Thành Công, đáng chú ý là trận thua 0-3 trước Đà Nẵng – đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng hiện nay. Và trận thua 0-1 trước Nam Định sau đó đã làm cho ông Thành Công trở thành cựu HLV đội bóng này.

Thay HLV trưởng chỉ sau 3 trận đấu, trong đó có 1 trận thắng, quả thực là khá vội vàng với lãnh đạo đội bóng này. Có thể mọi thứ xuất phát từ việc thua Đà Nẵng trong trận cầu “6 điểm”, bởi thua Nam Định cũng không bất ngờ khi đội bóng thành Nam có thực lực trội hơn hẳn và thời điểm ấy Xuân Son và các đồng đội lấy lại phong độ tốt.

Quãng nghỉ 2 tuần hiện nay rất quý với HLV Trần Tiến Đại để chuẩn bị lại nhiều thứ, nhất là tâm lý thi đấu. Ảnh: PVF

Lên dẫn dắt PVF lúc này thực sự là ca khó cho HLV Trần Tiến Đại. Vốn từng nắm nhiều đội tập trung nhiều ngôi sao như Xuân Thành Sài Gòn, Thanh Niên TPHCM (giai đoạn đầu), Công an Hà Nội… Nay cầm 1 CLB thiếu hẳn sức mạnh về lực lượng, hầu hết là lứa U23 sẽ là thử thách rất lớn cho nhà cầm quân này.

Hiện tại, PVF đang thua Đà Nẵng 1 điểm, thua Thanh Hóa 2 điểm và thua HA.GL 3 điểm. Trong đó, Đà Nẵng còn 1 trận chưa đấu (gặp Công an Hà Nội). Thanh Hóa chuẩn bị đón 6 tân binh ngay sau khi FIFA gỡ án kỷ luật. HA.GL cũng nằm trong “tầm ngắm” của PVF, nhưng ở đội bóng phố Núi trội hơn PVF khi có những ngoại binh tốt hơn để hy vọng xoay chuyển cục diện trên sân.

Nhìn chung, hy vọng đua trụ hạng của PVF mùa này là rất khó, họ từ việc yếu về lực lượng so với nhiều đội khác, khu kỹ thuật hai lần biến động khi thay ê kíp trong Ban huấn luyện sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định về lối chơi.

QUỐC CƯỜNG