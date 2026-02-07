Quy Nhơn United gia nhập cuộc đua thăng hạng V-League

Thầy trò HLV Trịnh Duy Quang thắng thuyết phục đội khách Phú Thọ với tỷ số 2-0, thuộc vòng 9 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, qua đó bám sát tốp 3 trên bảng xếp hạng.

Cầu thủ Nguyễn Đức Hữu ăn mừng bàn thắng ghi cho Quy Nhơn United

Vòng trước, Phú Thọ đã thắng Quảng Ninh tưng bừng 3-0 để tiếp thêm hưng phấn cho chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn của Quy Nhơn United vào tối 7-2. Dẫu vậy, những gì đội khách làm được chỉ là cầm hòa Quy Nhơn United 0-0 sau hiệp thi đấu thứ nhất.

Sang hiệp 2, các học trò của HLV Trịnh Duy Quang thi đấu đầy thăng hoa. Phút 53, Đào Gia Huy chớp thời cơ để khai thông thế bế tắc của trận đấu. Đến phút 67, Nguyễn Đức Hữu kết thúc pha tấn công của đội nhà bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Cuối trận, Phú Thọ đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng cũng mở ra cơ hội cho Quy Nhơn United tổ chức phản công. Dẫu vậy, không bên nào tận dụng được các cơ hội lên bóng.

Quy Nhơn United bảo toàn tỷ số 2-0 cho đến khi trọng tài Nguyễn Ngọc Thắng cất tiếng còi mãn cuộc. Thầy trò HLV Trịnh Duy Quang vươn lên xếp vị trí thứ 5 với 14 điểm, kém 3 điểm so với vị trí được thi đấu trận play-off mà CLB TPHCM đang nắm giữ. Chiến thắng này giúp Quy Nhơn United thoải mái đón kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, sau đó bước vào cuộc cạnh tranh giành 1,5 suất thăng hạng V-League. Trong khi đó, Phú Thọ tụt xuống đứng thứ 9 với 9 điểm.

Niềm vui của các cầu thủ Bắc Ninh

Ở trận đấu sớm trong ngày, Bắc Ninh tận dụng lợi thế sân nhà để thắng sát nút đội khách Long An với kết quả 2-1. Chiến thắng thứ hai liên tiếp đưa đoàn quân của HLV Paulo Foiani leo lên hạng 4 với 16 điểm, bằng điểm với đội xếp thứ 3 là Khánh Hòa nhưng thua về chỉ số phụ.

Cuộc so tài còn lại giữa Quảng Ninh và Đại học Văn Hiến khép lại với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này không giúp cả hai cải thiện thứ bậc trên bảng xếp hạng, khi Đại học Văn Hiến xếp thứ 6 với 12 điểm, còn Quảng Ninh đứng sau một bậc do kém hơn 1 điểm.

Ngày mai (8-2), vòng 9 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 sẽ khép lại bằng cuộc so tài giữa đội chủ nhà Trẻ PVF và CLB đang dẫn đầu là Đồng Nai.

HỮU THÀNH