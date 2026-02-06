CLB TPHCM giành chiến thắng trên sân khách

Thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương bằng đấu pháp hợp lý đã giành chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Khánh Hòa, thuộc vòng 9 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

CLB TPHCM (áo đỏ) giành chiến thắng trên sân của Khánh Hòa. ẢNH: VPF

CLB TPHCM được dự báo có chuyến làm khách “lành ít dữ nhiều” đến sân 19-8 Nha Trang của đội xếp nhì bảng Khánh Hòa. Nhưng thực tế diễn ra lại trái với nhận định ban đầu. Các học trò của HLV Nguyễn Minh Phương thi đấu đầy kỷ luật và bọc lót tốt cho nhau, từ đó hóa giải các đợt lên bóng của Khánh Hòa.

Thậm chí, đến phút 45+2, cú lắc đầu thành bàn của Nguyễn Công Thành trong pha dàn xếp tấn công của CLB TPHCM đã khai thông thế bế tắc của trận đấu.

Bàn thắng dẫn trước giúp đội khách thi đấu dễ dàng hơn trong hiệp 2. Ngược lại, Khánh Hòa đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, khi vẫn đang loay hoay đi tìm bàn gỡ, đội chủ nhà đã phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 62, khi Tô Phương Thịnh là người ấn định chiến thắng 2-0 chung cuộc cho CLB TPHCM.

Các cầu thủ Thanh Niên TPHCM và Đồng Tháp hòa nhau trên sân Pleiku. ẢNH: VPF

Thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương khép lại năm Ất Tỵ 2025 ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 17 điểm, hơn chính đội xếp sau là Khánh Hòa 1 điểm và kém 3 điểm so với CLB dẫn đầu Đồng Nai (đang thi đấu ít hơn 1 trận).

Ở trận đấu cùng giờ ngày 6-2, Thanh Niên TPHCM đã không tận dụng được lợi thế sân nhà cũng như lợi thế hơn người khi bị Đồng Tháp cầm hòa 0-0. Thanh Niên TPHCM vẫn đứng cuối bảng với 3 điểm, trong khi Đồng Tháp xếp trên với số điểm nhiều hơn 3 điểm.

Vòng 9 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 sẽ còn diễn ra 4 cặp đấu khác. Cụ thể: Ngày 7-2: Bắc Ninh - Long An (16 giờ), Quảng Ninh - Đại học Văn Hiến (17 giờ) và Quy Nhơn United - Phú Thọ (18 giờ).

Ngày 8-2: Trẻ PVF - Đồng Nai (18 giờ).

HỮU THÀNH