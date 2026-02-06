Các đội hạng Nhất áp lực điểm số trước kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

Sau khi vòng 9 khép lại vào cuối tuần này, Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 sẽ tạm nghỉ để các đội đón Tết Bính Ngọ 2026. Chính vì vậy, 12 CLB đều quyết tâm hướng đến chiến thắng hoặc tích lũy thêm điểm số, qua đó hy vọng mang tâm lý thoải mái vui Xuân.

Các cầu thủ Khánh Hòa (áo trắng) đối diện áp lực chiến thắng trước CLB TPHCM. ẢNH: HOÀNG SƠN

Một trong hai trận đấu sớm nhất và cũng là tâm điểm vòng 9 diễn ra trên sân 19-8 Nha Trang, khi đội chủ nhà Khánh Hòa tiếp đón CLB TPHCM. Thất bại trước đội đầu bảng Đồng Nai (20 điểm) khiến Khánh Hòa bị chính đối thủ nới rộng cách biệt lên thành 4 điểm trong cuộc đua giành tấm vé trực tiếp thăng hạng V-League. Thành thử, thầy trò HLV Trần Trọng Bình buộc phải hoàn thành mục tiêu 3 điểm, từ đó tạo sức ép lên Đồng Nai ở trận đấu muộn nhất gặp chủ nhà Trẻ PVF (10 điểm) vào ngày 8-2.

Dẫu vậy, CLB TPHCM cũng đang có thành tích tốt khi xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 14 điểm. Vì thế, cuộc so tài giữa hai đội tại Khánh Hòa là trận đấu duy nhất được Ban Tổ chức áp dụng công nghệ VAR. Vòng trước, đoàn quân của HLV Nguyễn Minh Phương bất ngờ nhận thất bại 0-1 trước Bắc Ninh trên sân nhà Bà Rịa. Do đó, để nuôi hy vọng trong cuộc đua giành 1,5 suất thăng hạng, đội khách ít nhất phải có điểm tại Nha Trang.

Nếu không, CLB TPHCM có thể bị Bắc Ninh (13 điểm) và Quy Nhơn United (11 điểm) vượt mặt, bởi cả hai đội đều được thi đấu trên sân nhà ở vòng này, lần lượt gặp các đối thủ thuộc nhóm dưới là Long An (8 điểm) và Phú Thọ (9 điểm).

Đồng Tháp hành quân lên Gia Lai để đá trận "chung kết ngược" với Thanh Niên TPHCM. ẢNH: ANH TRẦN

Hai đội tạm xếp cuối bảng là Thanh Niên TPHCM (2 điểm) và Đồng Tháp (5 điểm) sẽ tạo nên trận “chung kết ngược” trên sân Pleiku. Đây cũng là trận đầu tiên Thanh Niên TPHCM được thi đấu tại sân Pleiku sau khi chuyển từ sân nhà Thống Nhất lên Gia Lai cho phần còn lại của giải đấu.

Trận đấu còn lại giữa Quảng Ninh (10 điểm) và Đại học Văn Hiến (11 điểm) được đánh giá là “đồng cân đồng lạng”. Đội bóng đến từ đất Mỏ có lợi thế được thi đấu trên sân nhà nhưng lại không có sự chỉ đạo trực tiếp từ HLV Nguyễn Văn Đàn vì án kỷ luật.

Lịch thi đấu vòng 9 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026: Ngày 6-2: Thanh Niên TPHCM - Đồng Tháp và Khánh Hòa - CLB TPHCM (cùng 17 giờ) Ngày 7-2: Bắc Ninh - Long An (16 giờ), Quảng Ninh - Đại học Văn Hiến (17 giờ) và Quy Nhơn United - Phú Thọ (18 giờ) Ngày 8-2: Trẻ PVF - Đồng Nai (18 giờ)

HỮU THÀNH