HLV Nguyễn Văn Đàn bị kỷ luật vì lăng mạ, xúc phạm trọng tài

Ông Nguyễn Văn Đàn, HLV trưởng đội Quảng Ninh, bị Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phạt 10 triệu đồng và cấm chỉ đạo 3 trận kế tiếp do có hành vi lăng mạ, xúc phạm trọng tài.

HLV Nguyễn Văn Đàn bị phạt 10 triệu đồng và cấm chỉ đạo 3 trận kế tiếp do có hành vi lăng mạ, xúc phạm trọng tài. ẢNH: VĂN HẢI

Nguyên nhân dẫn đến án phạt của HLV Nguyễn Văn Đàn xuất phát từ trận đấu giữa CLB TPHCM và Quảng Ninh thuộc vòng 7 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Phút 41, cầu thủ Nguyễn Quốc Hoàng (CLB TPHCM) sau khi được đội ngũ y tế chăm sóc đã di chuyển đến vạch giữa sân, đứng cùng trọng tài thứ 4 Trần Văn Khỏe để chờ được trở lại thi đấu. Trọng tài chính Khổng Tam Cường ra ký hiệu, trọng tài Khỏe cũng cho phép Quốc Hoàng vào sân theo đúng quy trình.

Đúng thời điểm này, một cầu thủ Quảng Ninh chuyền bóng về khu vực Quốc Hoàng vừa xuất hiện. Hậu vệ Thái Bá Sang (Quảng Ninh) không kịp quan sát và để Quốc Hoàng cướp bóng từ phía sau. Cầu thủ CLB TPHCM lập tức triển khai tấn công sang cánh phải, tạo điều kiện để Trương Nhạc Minh dứt điểm ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chứng kiến bàn thua, HLV Nguyễn Văn Đàn cùng các thành viên ban huấn luyện Quảng Ninh phản ứng dữ dội với tổ trọng tài. Không kiềm chế được hành vi, ông Đàn bị trọng tài Khổng Tam Cường rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền chỉ đạo. Lực lượng an ninh tại sân cũng gặp nhiều khó khăn trong việc phối hợp bảo đảm an toàn để trận đấu được tiếp tục.

Đội Quảng Ninh chuẩn bị cho ngày trở lại của Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. ẢNH: VĂN HẢI

Sau trận, tổ trọng tài cùng giám sát trận đấu và giám sát trọng tài đã gửi báo cáo về hành vi của HLV Nguyễn Văn Đàn. Đích thân Tổng giám đốc Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cũng trực tiếp liên hệ với giám sát trận đấu, yêu cầu báo cáo chi tiết sự việc. Trên cơ sở đó, VPF đã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng băng hình trận đấu cho Ban Kỷ luật VFF xem xét và đưa ra án kỷ luật đối với các cá nhân liên quan.

Theo quyết định, HLV Nguyễn Văn Đàn bị cấm chỉ đạo 3 trận kế tiếp, bắt đầu từ trận Quảng Ninh làm khách trên sân Phú Thọ ở vòng 8 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026, diễn ra lúc 18 giờ ngày 30-1. Trong thời gian này, ông chỉ được ngồi trên khán đài và chỉ đạo từ xa thông qua thiết bị điện tử với ban huấn luyện. Hiện đội bóng đất Mỏ đang xếp thứ 5 với 10 điểm.

HỮU THÀNH