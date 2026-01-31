Đội Khánh Hòa thất thế trong cuộc đua giành vé thăng hạng V-League

Thầy trò HLV Trần Trọng Bình thua ngược 1-3 trước đội chủ nhà Đồng Nai, qua đó bị chính đối thủ nới rộng cách biệt lên thành 4 điểm trong cuộc giành tấm vé trực tiếp thăng hạng V-League.

Các cầu thủ Khánh Hòa (áo trắng xanh) thất thế trong cuộc đua với Đồng Nai. ẢNH: HOÀNG SƠN

Làm khách tại Đồng Nai vào tối 31-1, nhưng các cầu thủ Khánh Hòa tiếp cận trận đấu tốt hơn. Sau ba phút bóng lăn, Hà Minh Đức đã ghi bàn khai thông thế bế tắc cho đội bóng đến từ phố Biển. Sau bàn thua, Đồng Nai đẩy cao đội hình. Trước hàng công chất lượng được HLV Nguyễn Việt Thắng xây dựng, trong đó có sự trở lại của Nguyễn Công Phượng sau nửa năm nghỉ thi đấu, hệ thống phòng ngự mà Khánh Hòa tạo ra đã bị đổ vỡ.

Trần Đình Bảo trong nỗ lực cứu thua đã vô tình đưa bóng về lưới nhà ở phút 14, trực tiếp gỡ hòa cho Đồng Nai. Từ giữa hiệp 2, sức ép được đội chủ nhà gia tăng hơn. Từ phút 76 đến phút 85, lần lượt Đoàn Hải Quân và Lê Thanh Bình đã lập công, ấn định màn lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 của thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng.

Sau vòng 8, Đồng Nai xây chắc ngôi đầu bảng với 20 điểm, tạo ra khoảng cách lên thành 4 điểm so với Khánh Hòa. CLB TPHCM xếp thứ 3 với 14 điểm.

Đồng Tháp (áo vàng) vẫn chưa biết mùi chiến thắng tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. ẢNH: ANH TRẦN

Còn ở trận đấu sớm trong ngày, Đồng Tháp vẫn chưa biết mùi chiến thắng từ đầu giải khi để đội khách Quy Nhơn United cầm hòa 1-1. Thậm chí, đội chủ nhà còn để Nguyễn Đức Hữu ghi bàn mở tỷ số cho đội khách ở phút 55. Bốn phút sau, kinh nghiệm của Nguyễn Tuấn Em đã lên tiếng, giúp Đồng Tháp có được 5 điểm trên bảng xếp hạng.

Đồng Tháp vẫn hơn đội cuối bảng Thanh Niên TPHCM 3 điểm. Ngày mai (1-2), Thanh Niên TPHCM sẽ có trận đấu với Đại học Văn Hiến để khép lại vòng 8 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Ở trận đấu còn lại của ngày 31-1, Trẻ PVF thi đấu xuất sắc để cầm hòa Long An không bàn thắng. Trẻ PVF vươn lên đứng thứ 6 với 10 điểm, trong khi Long An đứng hạng 10 với 8 điểm.

HỮU THÀNH