Đội Quảng Ninh thua đậm trong trận đầu vắng HLV Nguyễn Văn Đàn

Các học trò của HLV Nguyễn Văn Đàn thua trắng 3 bàn ở chuyến làm khách trên sân Việt Trì của đội Phú Thọ, thuộc vòng 8 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Quảng Ninh (áo xanh) thua thắng 3 bàn trên sân Việt Trì của Phú Thọ. ẢNH: ANH TRẦN

Chiều tối 30-1, Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 trở lại sau 2 tháng tạm dừng với các trận đấu sớm thuộc vòng 8.

Trên sân Việt Trì, Quảng Ninh đến làm khách của Phú Thọ trong bối cảnh HLV Nguyễn Văn Đàn bị cấm chỉ đạo 3 trận vì có hành vi lăng mạ, xúc phạm trọng tài. Việc không có “thuyền trưởng” trực tiếp truyền lửa đã ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội khách, dù Phú Thọ chỉ mới thắng 1 trận từ đầu giải.

Trong hiệp 1, Quảng Ninh để Hoàng Trung Anh của Phú Thọ ghi bàn mở tỷ số ở phút 38. Sang hiệp 2, Quảng Ninh không có thay đổi về mặt tinh thần. Trong khi đó, đội chủ nhà vẫn thể hiện sự sắc bén trong tấn công. Từ phút 61 đến phút 78, lần lượt Trần Gia Huy và ngoại binh Richmond Nji đã lập công, ấn định chiến thắng 3-0 chung cuộc.

Phú Thọ nâng tổng điểm có được lên con số 9, tạm xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng. Quảng Ninh nhiều hơn Phú Thọ 1 điểm nhưng tụt xuống đứng hạng 6.

CLB TPHCM (áo đỏ) đón nhận thất bại trên sân nhà Bà Rịa. ẢNH: VPF

Ở trận đấu còn lại của ngày 30-1, CLB TPHCM bất ngờ đón nhận thất bại 0-1 trước đội khách Bắc Ninh. Tiền vệ Việt kiều Li-Sheng Eddie Tran sắm vai người hùng của Bắc Ninh khi ghi bàn duy nhất ở phút 60. CLB TPHCM vẫn xếp thứ 3 với 14 điểm nhưng đã bị Bắc Ninh rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm.

Các trận còn lại tại vòng 8 sẽ diễn ra trong hai ngày cuối tuần. Cụ thể, Đồng Tháp - Quy Nhơn (16 giờ), Long An - Trẻ PVF (16 giờ), Đồng Nai - Khánh Hòa (18 giờ, ngày 31-1) và Đại học Văn Hiến - Thanh Niên TPHCM (16 giờ, ngày 1-2).

HỮU THÀNH