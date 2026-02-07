Ninh Bình thua trận thứ 2 liên tiếp

Thi đấu trên sân nhà và có lực lượng mạnh nhất, nhưng các cầu thủ Ninh Bình bất ngờ để thua HA.GL 1-2 ngay trên sân nhà ở vóng 13 V-League. Trận thua đã làm cho Hoàng Đức và các đồng đội lỡ cơ hội vươn lên ngôi đầu bảng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong khi đó HA.GL cải thiện tốt thứ hạng khi lên vị trí thứ 8 với 14 điểm.

Geovanne ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà. Ảnh: NBFC

Các cầu thủ HA.GL tiếp cận trận đấu với lối đá thận trọng, tập trung số đông ở giữa sân để đối phó với khu trung tuyến vốn rất mạnh của Ninh Bình do Hoàng Đức chỉ huy. HLV Quang Trãi chỉ sử dụng hai ngoại binh ở đội hình xuất phát là hậu vệ Jairo và tiền vệ Marciel để gia cố chắc hệ thống phòng ngự. Dù vậy. HA.GL vẫn gây nhiều khó khăn cho đội chủ nhà qua lối chơi phòng ngự phản công khá nguy hiểm.

Ở vào thế trận giằng co, Ninh Bình cố gắng tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương thì họ bất ngờ nhận bàn thua trước vào phút 12 với pha lập công của Minh Tâm. Bàn thua có phần lỗi từ sai lầm của các hậu vệ Ninh Bình khiến thủ môn Văn Lâm phải vào lưới nhặt bóng. Không chỉ sai lầm dẫn đến bàn thua trên, hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà còn có nhiều thời điểm thi đấu mất tập trung, nhưng may là không phải trả giá thêm.

Sang đầu hiệp hai, Ninh Bình tiếp tục kiểm soát bóng nhiều hơn. Sự xuất hiện của ngoại binh Fred và tiền đạo trẻ Lê Phát đã làm cho hàng công của đội chủ nhà thêm mạnh mẽ. Phút 63, Geovanne đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 từ pha đá phạt hàng rào đánh bại thủ môn Trung Kiên bên phía HA.GL.

HA.GL cải thiện tốt thứ hạng sau trận thắng thứ 2 liên tiếp. Ảnh: NBFC

Trận đấu diễn ra sôi nổi hơn sau bàn gỡ của Ninh Bình, đội chủ nhà tiếp tục tạo thế trận lấn lướt để hy vọng tìm thêm bàn thắng. Nhưng trong khi việc tìm kiếm bàn thắng cứ luôn khó khăn thì Ninh Bình bất ngờ nhận bàn thua thứ 2 vào phút 85 từ cú sút của Marciel.

Quãng thời gian còn lại Ninh Bình dốc toàn lực sang phần sân đối phương nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận thua thứ 2 liên tiếp này đã làm cho Ninh Bình lỡ bước trong mục tiêu giành ngôi đầu bảng trước kỳ nghỉ Tết. Nguy hiểm hơn là hàng phòng ngự liên tiếp tạo ra những sai lầm qua các trận gặp CAHN và HA.GL. Mục tiêu vô địch của đội tân binh này đang đối diện với những thử thách rất lớn.

QUỐC CƯỜNG