Becamex TPHCM chờ quà ra mắt của tân HLV Ueno Nobuhiro

Tiếp đội đang ở khu vực cuối bảng ở vòng 13 là VPF, Becamex TPHCM có nhiều hy vọng để giành trọn 3 điểm nhằm cải thiện thứ hạng. Đây cũng là trận ra mắt khán giả đất Thủ của HLV Ueno Nobuhiro.

Giành 1 điểm trên sân Hà Tĩnh ở vòng 12 được xem là thành công với Becamex TPHCM, họ tiếp tục thể hiện phong độ tốt trên sân khách và giữ vị trí ở khu vực giữa bảng xếp hạng. Thực lực của đội bóng đất Thủ ở mùa này không mạnh, vì thế chủ trương của họ là xây dựng lối đá chắc chắn, tránh bị dẫn bàn trước và chờ thời điểm chuyển đổi trạng thái sang tấn công.

Chính việc vận hành lối đá an toàn, nhưng hàng công thiếu những “thợ săn” bàn bén nhọn nên lối chơi của họ chưa thực sự làm mãn nhãn người hâm mộ.

Điểm nhấn về lực lượng của đội bóng đất Thủ trong giai đoạn hiện nay là sự trở lại của cầu thủ chạy cánh kỳ cựu Hồ Tấn Tài, cùng với đó là Mạc Hồng Quân chính thức gia nhập Becamex TPHCM từ giai đoạn 2 sẽ giúp cân đối tốt hơn ở đội hình vốn có nhiều cầu thủ trẻ. Trở về sân nhà tiếp CLB PVF, được nhận diện dưới cơ sẽ giúp họ hy vọng giành thêm 3 điểm, đồng thời cũng là quà ra mắt khán giả nhà của tân HLV Ueno Nobuhiro.

Sự trở lại của Hồ Tấn Tài giúp hành lang phải của Becamex TPHCM mạnh hơn.

Ở bên kia sân, các cầu thủ PVF tiếp tục nối dài mạch trận không thành công khi họ từ hòa đến thua qua 11 vòng liên tiếp với 6 trận thua, 5 trận hòa. Trận gần nhất ở vòng 12 đã để thua Công an TPHCM ngay trên sân nhà, điều đó càng gia tăng áp lực lên HLV Nguyễn Thành Công trong nỗ lực thoát khỏi vị trí áp chót trên bảng xếp hạng.

Mới đây, PVF đã có sự bổ sung trung vệ Lucas Turci để lấp vào chỗ trống từ chấn thương của hậu vệ Hiểu Minh. Cùng với đó còn có thêm tiền vệ người Scotland David Reynolds. Các cầu thủ vừa tham dự VCK U23 châu Á là Thanh Nhàn, Anh Quân hay Xuân Bắc cũng báo tin vui khi phục hồi thể trạng tốt nhất để sẵn sàng ra sân.

Cuộc so tài này, hai đội đủ đầy đủ ngoại binh lẫn cầu thủ nhập tịch, kỳ vọng sẽ “gánh team” thành công. Nếu như Becamex TPHCM có Zlatkovic, Oduenyi, tân binh Sam Bruce và tiền vệ nhập tịch Trung Hiếu thì PVF có Turci, Eyenga, Mpande và Hoàng Vũ Samson.

Dự đoán: 2-1

CAO TƯỜNG