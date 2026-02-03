Futsal Việt Nam tự tin trước cuộc so tài với Indonesia

Trước trận đấu, HLV Giustozzi khẳng định: “Chúng tôi sẵn sàng để tranh vé vào bán kết”. Trong số các đội vào tứ kết, Indonesia được xem là đối thủ “đồng cân đồng lạng” với đội tuyển futsal Việt Nam. Cả hai đội đã nhiều lần so tài trong những năm qua. Ở lần gặp gỡ gần đây nhất tại SEA Games 33, đội tuyển futsal Việt Nam đã thắng với tỷ số 1-0.

Trận đấu giữa futsal Việt Nam và futsal Indonesia tại SEA Games 33. ẢNH: ĐOÀN NHẬT

Nhận định trước trận đấu, HLV Diego Giustozzi cho biết: “Indonesia là đội bóng cùng thuộc khu vực Đông Nam Á, có phong cách và cách tiếp cận trận đấu khá giống chúng tôi. Họ còn có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ đông đảo của khán giả. Tuy nhiên, khi đã vào tứ kết, cả 8 đội đều là những đội bóng mạnh nhất châu Á. Chúng tôi muốn tiếp tục chiến thắng để vào bán kết và làm nên lịch sử. Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Đây là một tập thể rất trẻ. Trong số 14 cầu thủ có tới 8 người lần đầu dự giải đấu của AFC, nhiều cầu thủ mới 20-21 tuổi. Tôi tin đội bóng này có thể tạo nên dấu ấn đặc biệt tại giải năm nay”.

Đội tuyển futsal Indonesia đang là đương kim vô địch SEA Games 33 sau khi thắng Thái Lan với tỷ số cách biệt 6-1, nhưng cũng tại giải đấu này, họ đã bị đội tuyển futsal Việt Nam hạ với tỷ số 1-0. Đó cũng là chi tiết mà các cầu thủ Việt Nam tin tưởng sẽ vượt qua vòng đấu này. Vòng tứ kết thi đấu tại Nhà thi đấu Indonesia Arena với sức chứa hơn 15.000 chỗ ngồi, thầy trò HLV Diego Giustozzi đối mặt thử thách lớn từ sức ép khán giả nước chủ nhà.

Lịch thi đấu vòng tứ kết (ngày 3-2): 13 giờ: Iran - Uzbekistan 15 giờ: Thái Lan - Iraq 17 giờ: Nhật Bản - Afghanistan 19 giờ: Indonesia - Việt Nam

QUỐC CƯỜNG