Hình thành cuộc đua tay ba ở nhóm cuối bảng

Kết thúc vòng 12 V-League 2025-2026, cuộc đua trụ hạng tiếp tục ‘nóng’ từ sự so kè của nhóm 5-6 đội mà đáng chú ý là trong đó có cả đương kim vô địch Nam Định. Bên cạnh Đà Nẵng, PVF tiếp tục dậm chân tại chỗ còn có việc Thanh Hóa cũng đang yếu dần mà nếu tình hình không sớm cải thiện, chính đội bóng xứ Thanh mới là đội nguy nhất.

Thanh Hóa nỗ lực giành 1 điểm trước Nam Định ở vòng 12, nhưng khó khăn vẫn còn chờ đón đội này ở phía trước.

Chia sẻ cùng giới truyền thông sau trận hòa Nam Định, HLV Mai Xuân Hợp đã nêu những khó khăn của đội trong thời điểm hiện nay. Ông cho biết đội chỉ có khoảng 13–14 cầu thủ có thể thi đấu thực sự, trong đó có những người vẫn nén đau để ra sân. “Có người lật cổ chân vẫn thi đấu, có người sốt cao vẫn ngồi cùng anh em trên băng ghế dự bị, có người đau gối nhưng vẫn sẵn sàng xỏ giày ra sân. Nếu không có sự hy sinh đó, chúng tôi thậm chí chỉ đủ 11 người”, ông nói.

Ông Xuân Hợp nhấn mạnh yếu tố tinh thần, vì màu cờ sắc áo mà các cầu thủ Thanh Hóa đang thể hiện. Nhưng ông thẳng thắn thừa nhận thực tế là CLB hiện tại vẫn còn nợ lương, phí cũng như ra sân mà không có khoản tiền thưởng nào. Đó là điều quan trọng không kém với đội bóng xứ Thanh khi mùa bóng đang đi vào giai đoạn cam go nhất.

Thanh Hóa hiện đang đứng vị trí 12 với 9 điểm, hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 2 điểm và còn 1 trận đấu bù với CAHN. Những đối thủ gần nhất trong cuộc đua trụ hạng của Thanh Hóa lúc này là Đà Nẵng, PVF, SLNA và HA.GL. Trong đó, Đà Nẵng và PVF vẫn là những cái tên… sáng nhất trong việc so kè với đội bóng xứ Thanh.

Dù có sự xuất hiện của Quế Ngọc Hải từ vòng 12, nhưng Đà Nẵng chưa cho thấy dấu hiệu khởi sắc.

PVF tiếp tục bộc lộ những hạn chế về kinh nghiệm trận mạc ở đấu trường V-League. Họ có ít thời gian để chuẩn bị từ khi nhận suất thăng hạng, trông chờ chủ yếu vào sự gồng gánh của các ngoại binh và đến nay chưa có tín hiệu khởi sắc nào. Trong khi đó Đà Nẵng sau bao mùa khó khăn đua trụ hạng, có mùa bị xuống hạng Nhất, nhưng thực lực vẫn chưa cho thấy sự cải thiện nào đáng kể. Đoàn quân của HLV Đức Tuấn vẫn nhập cuộc bằng tinh thần là chính.

So với PVF hay Thanh Hóa, Đà Nẵng cũng có 1 số điểm trội hơn. Nhưng việc cứ ở lâu vị trí cuối bảng thì quả thật… khó lường, nguy cơ luôn chực chờ đội bóng sông Hàn.

