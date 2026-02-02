Tuyển thủ U23 Nguyễn Thái Sơn bị đứt dây chằng, vắng mặt đến hết mùa giải V-League 2025-2026

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn đứt dây chằng ngay trận ra mắt Ninh Bình. ẢNH: TRỌNG HIẾU

Ninh Bình không chỉ nhận thất bại 2-3 trước CAHN ở trận cầu đinh vòng 12 V-League 2025-2026, mà còn phải đón nhận cú sốc lớn về nhân sự khi tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Thái Sơn được xác định bị đứt dây chằng chéo trước, chính thức khép lại mùa giải 2025-2026.

Chấn thương của Thái Sơn xảy ra ở phút 70. Trong một tình huống không có va chạm với đối phương, tiền vệ người Thanh Hóa bất ngờ ngã xuống sân, ôm chặt đầu gối trong đau đớn. Anh lập tức được đội ngũ y tế chăm sóc, quấn băng kín vùng đầu gối và phải rời sân bằng cáng. Sau trận, Thái Sơn phải nhờ trợ lý cõng vào phòng thay đồ, và chờ hết bớt dịch ở đầu gối để đi chụp cộng hưởng từ (MRI).

Sau khi được các bác sĩ kiểm tra, Thái Sơn được chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước đầu gối và buộc phải phẫu thuật trong thời gian tới. Với chấn thương nghiêm trọng này, cầu thủ sinh năm 2003 sẽ cần ít nhất 8-9 tháng để hồi phục, đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục thi đấu ở phần còn lại của mùa giải 2025-2026.

Việc Thái Sơn lỡ hết giải đấu là tổn thất rất lớn với Ninh Bình, bởi trước đó, CLB cũng phải chứng kiến một tiền vệ khác là Châu Ngọc Quang gặp chấn thương tương tự. Với riêng Thái Sơn, anh vừa gia nhập Ninh Bình từ giai đoạn giữa mùa giải và trận gặp CAHN cũng chính là màn ra mắt chính thức trong màu áo mới. Được HLV Gerard Albadalejo tung vào sân từ đầu hiệp 2, Thái Sơn đã để lại dấu ấn tích cực với khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và điều tiết lối chơi, trước khi vận đen ập đến ở phút 70.

Chấn thương cũng khiến Thái Sơn lỡ cơ hội tập trung cùng đội tuyển Việt Nam ở trận lượt về với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 và ASEAN Cup 2026,

Trong khi đó, thất bại trước CAHN khiến Ninh Bình chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại tại V-League 2025-2026 và 36 trận không thua trong 90 phút thi đấu chính thức trên mọi đấu trường. Ngoài ra, CLB cũng để chính CAHN chiếm lấy vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

Tin liên quan Chủ tịch VFF trao Giải thưởng Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 cho Đình Bắc

HỮU THÀNH