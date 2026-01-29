Các giám sát, trọng tài sẵn sàng cho Giai đoạn 2 mùa bóng 2025-2026

Chương trình tập huấn giữa mùa bóng dành cho các giám sát, trọng tài đã được bế mạc vào ngày 29-1 tại trụ sở VFF. Có 50/51 trọng tài, trợ lý trọng tài vượt qua kỳ kiểm tra để tiếp tục làm nhiệm vụ.

Các Giám sát trọng tài tham dự khóa tập huấn

Phát biểu tại buổi lễ bế mạc, Trưởng ban trọng tài Đặng Thanh Hạ đã báo cáo kết quả chương trình tập huấn kéo dài trong 4 ngày, từ ngày 26-1 tới ngày 29-1.

Phần kiểm tra thể lực, tổng có 51 trọng tài và trợ lý trọng tài tham gia kiểm tra, trong đó 50 trường hợp đạt yêu cầu; 1 trợ lý trọng tài không đạt. Cùng với đó, các giảng viên đã hệ thống lại kiến thức cho đội ngũ trọng tài, trợ lý trọng tài, đồng thời rút kinh nghiệm thông qua việc nghiên cứu các tình huống VAR can thiệp trong giai đoạn 1 của mùa giải 2025-2026.

Theo phân tích, đã có tổng cộng 25 tình huống VAR can thiệp, trong đó có 18 lần trọng tài chính sau khi tham khảo ý kiến đã trực tiếp ra xem màn hình VAR. Ông Đặng Thanh Hạ nhấn mạnh, ở giai đoạn 2 của mùa giải, công tác trọng tài sẽ cố gắng nâng cao chất lượng để giảm thiểu thời gian VAR làm gián đoạn trận đấu.

“Mong những gì đã được chúng ta đúc kết, rút kinh nghiệm sẽ được mang vào trong giai đoạn sắp tới để giảm thiểu tối đa những sai sót trong lượt về mùa giải chuyên nghiệp quốc gia 2025-2026”, ông Đặng Thanh Hạ nhấn mạnh.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đến tham dự lễ bế mạc

Phát biểu tại lễ bế mạc, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của lực lượng giám sát trọng tài, trọng tài và trợ lý trọng tài trong suốt chương trình tập huấn, đồng thời nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác trọng tài đối với chất lượng chuyên môn, hình ảnh và uy tín của các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Sau khi chương trình tập huấn kết thúc, các trọng tài đạt tiêu chuẩn sẽ tiếp tục được bổ nhiệm điều hành các trận đấu tại V-League 2025-2026, với lượt trận thứ 12 khởi tranh vào ngày 30-1.

Dự kiến, chương trình tập huấn đợt 2 dành cho lực lượng giám sát, trọng tài điều hành Giải hạng Nhất Quốc gia sẽ được tổ chức vào tháng 3-2026 tại TPHCM.

ĐOÀN NHẬT