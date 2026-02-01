Xuân Son đá hỏng 11m, Nam Định đánh rơi chiến thắng trên sân Thanh Hóa

Nam Định đã bước vào vòng 12 V-League 2025-2026 đầy khí thế với mục tiêu giành trọn 3 điểm trước Thanh Hóa để cải thiện tình thế trên bảng xếp hạng. Nhưng mọi chuyện không như ý, họ chỉ giành được 1 điểm chung cuộc trước nỗ lực kiên cường của đội chủ nhà vốn đang trong giai đoạn khó khăn nhiều mặt.

Nam Định bị cầm hòa trong chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa ở vòng 12. Ảnh; QUANG DƯƠNG

Đáng khen cho các cầu thủ Thanh Hóa là họ đã nhập cuộc tràn đầy quyết tâm với tinh thần cao, dù trong thời điểm gặp khó khăn cả về điểm số lẫn lực lượng. Thậm chí, đội chủ nhà còn bị dẫn 2 bàn, nhưng cuối cùng đã bắt kịp, cùng một chút may mắn vào cuối trận đã giúp họ rời sân với 1 điểm quý giá.

Việc hai trụ cột Thái Sơn và Văn Thuận ra đi đã làm cho HLV Mai Xuân Hợp gặp thêm khó khăn trong việc bố trí lực lượng để tiếp đón Nam Định vốn đang vào “phom” và quyết giành 3 điểm để trở lại cuộc đua tốp đầu. Thử thách còn gia tăng cho đội bóng xứ Thanh khi Nam Định tiếp cận trận đấu rất tốt với áp lực tấn công dồn dập để nhanh chóng cụ thể hóa bằng 2 bàn thắng.

Lâm Ti Phông, tác giả bàn mở tỷ số cho đội khách.

Đầu tiên là cú vô-lê của Lâm Ti Phông ở phút thứ 6 từ đường chuyền của Brenner. Bàn thắng có phần lỗi từ hậu vệ đội chủ nhà khi phá bóng không thành công. Nam Định tiếp tục kiểm soát thế trận tốt hơn sau khi dẫn bàn. Họ lùi thấp đội hình, chủ động đá chậm chờ cơ hội “ra đòn” trong các tình huống tấn công nhanh. Phút 26, cách biệt được nhân đôi cho Nam Định, lần này từ cú dứt điểm của Brenner.

Trận đấu diễn ra ở thế trận đôi công khi Thanh Hóa không buông xuôi, đẩy cao đội hình tấn công khi ở vào thế không còn gì để mất. Bàn rút ngắn tỷ số 1-2 vào phút 38 của Đình Nguyên như là sự tưởng thưởng cho các cầu thủ Thanh Hóa và thắp lại hy vọng lật ngược tình thế cho họ.

Xuân Son được tung vào sân từ đầu hiệp hai, đội khách tiếp tục thi đấu lấn lướt và tạo nhiều cơ hội để nâng cao tỷ số. Nhưng bi kịch ập đến với Nam Định vào cuối trận, hay nói đúng hơn là những nỗ lực của Thanh Hóa đã được đền đáp. Phút 80, tuyển thủ U23 Việt Nam bên phía đội chủ nhà Ngọc Mỹ tuôn bóng nhanh xuống biên trái trước khi căng ngang vào vòng 5m50, ở vào tư thế trống trải, không gặp áp lực nào nhưng hậu vệ Thanh Hào bất cẩn giải vây không thành công, bóng tung lưới nhà giúp Thanh Hóa gỡ 2-2.

Những nỗ lực của Thanh Hóa đã giúp họ có được một trận hòa như thắng trước Nam Định.

Vào phút cuối (90+7), Xuân Son bị hậu vệ Thanh Hóa phạm lỗi trong vòng 16m50, trọng tài cắt còi cho đội khách hưởng quả phạt 11m. Vận may tiếp tục đến với Thanh Hóa khi cú sút của Xuân Son đưa bóng đi trúng cột dọc, trong khi thủ môn Xuân Hoàng đổ người qua góc đối diện.

Bất phân thắng bại, hai đội Nam Định và Thanh Hóa tiếp tục kìm chân nhau ở khu vực cuối bảng sau vòng 12. Thanh Hóa đang có 9 điểm, tạm đứng vị trí 12, nhưng họ còn 1 trận đấu bù với CAHN.

LÊ ANH