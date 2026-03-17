HLV Kim Sang-sik gạch tên Tiến Linh ở trận gặp Malaysia

Ở một quyết định được đánh giá là “sốc” từ HLV Kim Sang-sik khi ông đã không điền tên tiển đạo Nguyễn Tiến Linh vào danh sách do phong độ mờ nhạt của chân sút này trong thời gian qua.

Tiến Linh đột ngột sa sút phong độ từ đầu V-League 2025-2026 khi chỉ ghi được 3 bàn sau 16 vòng đấu. HLV Kim Sang-sik đã trực tiếp dự khán trận Công an TPHCM và PVF ở vòng 16 V-League 2025-2026 trước khi đặt bút chốt hạ danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam đợt này.

Đây thực sự là điều đáng tiếc cho Tiến Linh, nhưng cũng không là điều bất ngờ bởi phong độ như hiện nay khó để có chân cạnh tranh vị trí với những chân sút khác tại đội tuyển như Xuân Son, Hoàng Hên, Hoàng Đức. Một cầu thủ khác của Công an TPHCM cũng không có tên là Patrick Lê Giang. Theo thông báo từ VFF thì thủ môn vừa nhập tịch Việt Nam còn chờ hoàn tất thủ tục chuyển Liên đoàn từ Slovakia sang Việt Nam.

Như vậy, cả hai ngôi sao trong nước cùng vắng mặt ở đợt này vì nhiều nguyên nhân là Tiến Linh và Đình Bắc. Bên cạnh Xuân Son, đội tuyển Việt Nam còn có Tuấn Hải, Gia Hưng và Việt Cường trên hàng công. Với lực lượng hiện nay, có thể ông Kim Sang-sik sẽ vận hành lối chơi gồm 3 tiền đạo. Ngoài Xuân Son sẽ là Hoàng Hên - Quang Hải (hoặc Việt Cường) ở phía sau. Cùng với đó là Hai Long, Hoàng Đức, Văn Khang có khả năng “săn” bàn tốt sẽ tăng thêm sự đa dạng cho hệ thống tấn công đội tuyển Việt Nam.

Ở hàng phòng ngự đợt này không có Bùi Tiến Dũng do chấn thương nhưng sẽ đón hai sự trở lại là Văn Hậu và Đình Trọng. Với phong độ ổn định và kinh nghiệm trận mạc, Văn Lâm có thể trở lại vị trí số 1. Cùng với đó là thủ môn trẻ Trung Kiên và Filip Nguyễn.

