U19 Việt Nam chạy đà cho giải U19 Đông Nam Á 2026

Đội tuyển U19 Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại Nhật Bản để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2026. Đội đã thi đấu hai trận giao hữu vào các ngày 16 và 17-5 và đều có kết quả tích cực.

Ngày 16-5, đội đã thi đấu trận đấu tập đầu tiên trước U20 Đại học Shizuoka Sangyo và thắng với tỷ số 2-1. Những người lập công cho đội nhà là Nguyễn Trọng Đức Vũ và Nguyễn Thành Vinh. Hôm nay (17-5), đội tái đấu với U22 của trường Đại học này. U19 Việt Nam thắng 3-2 với các bàn thắng của Thiên Phú, Văn Bách và Quốc Khánh.

Quá trình chuẩn bị của đội tuyển đang gặp không ít khó khăn về lực lượng khi nhiều cầu thủ chưa thể hội quân đầy đủ do bận thi đấu cho các CLB chủ quản tại các giải chuyên nghiệp quốc gia và Giải hạng Nhì quốc gia. Bên cạnh đó, một số cầu thủ sinh năm 2008 cũng đang trong giai đoạn vừa thi đấu vừa chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, do đặc thù lịch thi đấu trong nước, các cầu thủ có khả năng được CLB chủ quản tạo điều kiện lên hội quân cùng đội tuyển sẽ tập trung theo từng thời điểm khác nhau. Điều này buộc Ban huấn luyện phải vừa duy trì giáo án tập luyện, vừa liên tục rà soát, đánh giá lực lượng để từng bước hoàn thiện bộ khung đội hình.

Theo kế hoạch, U19 Việt Nam có hai trận tiếp theo gặp Đại học Tokai Gakuen (19-5), đội dự bị của CLB Shimizu S-Pulse (21-5).

Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 1-6 đến 15-6 tại Indonesia. Các cầu thủ U19 Việt Nam nằm tại bảng A cùng Indonesia, Timor Leste và Myanmar.

LÊ ANH