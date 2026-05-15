U17 Việt Nam sẽ xác định đối thủ ở World Cup 2026 vào tuần sau

Sau khi VCK U17 châu Á 2026 xác định 9 đội vào tứ kết đồng thời lấy suất dự VCK U17 World Cup, ngày hội của bóng đá trẻ thế giới chỉ còn chờ 10 suất từ khu vực châu Phi để tiến hành bốc thăm chia bảng vào tuần sau tại trụ sở FIFA ở Thụy Sỹ.

U17 Việt Nam ngược dòng đầy cảm xúc trước U17 UAE. Ảnh: VFF

Đội tuyển U17 Việt Nam đã khép lại vòng bảng thật ấn tượng với ngôi đầu sau chiến thắng ngược dòng đầy kịch tính trước U17 UAE. Trong bài viết mới đây, website FIFA nêu bật: “U17 Việt Nam đã ‘làm nên lịch sử với lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup’, đồng thời đây là một ngày sẽ còn được nhắc đến lâu dài trong ký ức bóng đá Việt Nam.

Các cầu thủ U17 UAE khởi đầu như mơ khi Sultan Nasir Al Mheiri ghi bàn ngay ở những phút đầu tiên. Tuy nhiên, U17 Việt Nam đã nhanh chóng đáp trả với các pha lập công của Chu Ngọc Nguyễn Lực và Nguyễn Văn Dương, qua đó lội ngược dòng dẫn 2-1.

U17 UAE sau đó đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát nhờ bàn gỡ của Adam Mahrous, nhưng đội bóng áo đỏ mới là những người giành chiến thắng chung cuộc. FIFA mô tả khoảnh khắc quyết định thuộc về U17 Việt Nam khi Nguyễn Mạnh Cường bật cao đánh đầu tung lưới đối phương trong hiệp hai, ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc”.

Với chiến thắng trên, đội tuyển U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc là hai đội cuối cùng của khu vực châu Á điền tên tham dự VCK U17 World Cup 2026. Danh sách 9 đại diện của châu Á tham dự World Cup 2026 gồm: U17 Việt Nam, U17 Hàn Quốc, U17 Australia, U17 Trung Quốc, U17 Nhật Bản, U17 Saudi Arabia, U17 Tajikistan và U17 Uzbekistan và đội chủ nhà U17 Qatar.

Dự kiến ngày 21-5, FIFA sẽ bốc thăm xếp lịch cho VCK U17 World Cup 2026

Trước đó cũng đã xác định 29 đội thuộc các châu lục khác vượt qua vòng loại. Cụ thể, khu vực CONCACAF (8 đội) có Costa Rica, Haiti, Mỹ, Cuba, Panama, Honduras, Jamaica, Mexico; khu vực Nam Mỹ (gồm 7) Brazil, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Venezuela; khu vực châu Đại Dương (3) gồm New Caledonia, New Zeland, Fiji; châu Âu (11) gồm Tây Ban Nha, Bỉ, Montenegro, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Hy Lạp, Italia, CH Ireland, Romania, Serbia.

Đến nay chỉ còn chờ 10 suất còn lại thuộc về khu vực châu Phi. Giải U17 châu Phi 2026 đang diễn ra và sẽ xác định đầy đủ 10 đội dự U17 World Cup 2026 vào ngày 20-5 này.

Dự kiến, buổi lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 21-5 tại trụ sở của FIFA ở Zurich, Thụy Sỹ. VCK U17 World Cup 2026 có 5 đội lần đầu góp mặt. Ngoài Việt Nam còn có Hy Lạp, Montonegro, Romania và Serbia. Giải sẽ diễn ra tại Qatar, từ ngày 19-11 đến 13-12 năm nay.

CAO TƯỜNG