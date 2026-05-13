Lê Giang Patrick và Khoa Ngô nhận quốc tịch Việt Nam

Sáng 13-5, hai cầu thủ của CLB Công an TPHCM là Lê Giang Patrick và Khoa Ngô đã chính thức trở thành công dân Việt Nam. Cả hai đã có mặt tại Sở Tư pháp TPHCM để nhận quyết định của Chủ tịch nước. Cùng đến chung vui với bộ đôi cầu thủ này còn có Ban huấn luyện và thủ quân Tiến Linh.

Lê Giang Patrick và Khoa Ngo nhận quyết định từ lãnh đạo Sở Tư pháp TPHCM.

Lê Giang Patrick và Khoa Ngô vốn là trụ cột của CLB Công an TPHCM trong thời gian qua. Nếu như Lê Giang Patrick là “lá chắn” trong khung thành thì Khoa Ngô là sự tăng cường kịp thời của đội bóng này từ đầu mùa bóng. Không chỉ tròn vai ở vị trí như một hộ công, anh còn trực tiếp ghi những bàn thắng quan trọng cho đội nhà.

Lê Giang Patrick sinh năm 1992, là thủ môn trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu. Đội bóng đầu tiên mà anh thi đấu khi sang Việt Nam vào năm 2023 là CLB Công an Hà Nội, sau đó 1 năm anh di chuyển vào nam khoác áo CLB TPHCM, và hiện tại là Công an TPHCM.

Anh đã lọt vào tầm ngắm của HLV Kim Sang-sik, nhưng tiếc là những thủ tục chưa hoàn thiện nên còn phải chờ thêm thời gian.

Khoa Ngô sinh năm 2006, là tân binh của CLB Công an TPHCM, được CLB Perth Glory (Australia) cho mượn từ đầu năm nay. Trong giai đoạn CLB Công an TPHCM thiếu ổn định phong độ, Khoa Ngô đã đóng vai trò chủ lực ở khu trung tuyến đội bóng này.

Nếu như Lê Giang Patrick còn chờ hoàn thiện đủ thủ tục để khoác áo đội tuyển Việt Nam thì Khoa Ngo đã sẵn sàng. Anh có đủ điều kiện để khoác áo tuyển tuyển U23 Việt Nam tham dự Asiad 2026.

Lãnh đạo CLB Công an TPHCM trao hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng Lê Giang Patrick và Khoa Ngo

Đại diện phát biểu tại buổi lễ, Lê Giang Patrik nói: “Đến nay tôi vẫn chưa thể tin được, khoảnh khắc được nhận quốc tịch thật là tuyệt vời. Hôm nay tôi vô cùng hạnh phúc, vì sau 3 năm cuối cùng tôi đã chính thức được trở thành công dân Việt Nam. Tôi xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã đồng hành và giúp tôi trở thành một công dân Việt Nam”.

Trong khi đó Khoa Ngo chia sẻ: “Đến nay mọi thủ tục đã hoàn thành và tôi sẵn sàng để thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Tôi xin cám ơn tất cả mọi người đã giúp tôi đạt được điều kỳ diệu này”.

QUỐC CƯỜNG