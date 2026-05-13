CLB nữ TPHCM khởi đầu thuận lợi ở giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026

Chiều 13-5, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 đã khởi tranh với các trận đầu tiên của hai bảng A và B. Đương kim vô địch TPHCM và chủ nhà Thái Nguyên khởi đầu thuận lợi qua những trận thắng thuyết phục.

Niềm vui của đội TPHCM khi giành chiến thắng trước Hà Nội I ở trận ra quân. Ảnh: ĐOÀN NHẬT
Lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại Thái Nguyên, địa phương vừa đẩy mạnh phong trào bóng đá nữ qua việc nâng cao chất lượng đội hình trong những mùa giải gần đây. Việc đăng cai giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026 càng thể hiện quyết tâm giữ Cúp vô địch ở lại Thái Nguyên lần này.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thanh Hà – Phó Tổng thư ký, đồng Trưởng BTC giải nhấn mạnh giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia được tổ chức từ năm 2019 và ngày càng khẳng định vị trí trong hệ thống thi đấu quốc gia. Qua mỗi mùa giải, chất lượng chuyên môn không ngừng được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc phát triển phong trào và xây dựng lực lượng cho bóng đá nữ Việt Nam.

Ban tổ chức xuống sân bắt tay động viên các đội tại lễ khai mạc

Trước lễ khai mạc, trận đấu sớm lúc 16 giờ, CLB nữ TPHCM đã giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nội I. Ngoại binh Joelma Church Alves Gabriel lập công đầu với bàn mở tỷ số 1-0 từ chấm phạt 11m trước khi Huỳnh Như ghi bàn nhân đôi cách biệt từ pha dứt điểm quyết đoán.

Ngay sau lễ khai mạc, đội chủ nhà Thái Nguyên đã có trận ra quân nhẹ nhàng trước Hà Nội II vốn được đánh giá yếu hơn bởi lực lượng đội khách chủ yếu là cầu thủ trẻ. Bích Thùy và các đồng đội đã giành chiến thắng cách biệt 8-0, trong đó Quả bóng Vàng nữ Việt Nam ghi dấu ấn không chỉ ở vai trò tổ chức mà còn ghi 2 bàn thắng cho đội nhà.

Đội chủ nhà thắng dễ 8-0 trước Hà Nội II.

Ngày 16-5 sẽ diễn ra lượt trận thứ hai, gồm: Hà Nội II – Phong Phú Hà Nam và Hà Nội I – Than KSVN. Tham dự giải năm nay gồm có 6 đội được chia vào 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt. Hai đội đứng nhất, nhì mỗi bảng vào đá chéo ở vòng bán kết. Hai đội đứng hạng ba sẽ tranh hạng năm.

QUỐC CƯỜNG

