Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026: Chờ các nhà đương kim vô địch ra quân

Mùa bóng mới với các CLB bóng đá nữ sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 13-5 tại Thái Nguyên với lượt trận đầu tiên của Cúp Quốc gia 2026. Ngay ở ngày ra quân, các nhà đương kim vô địch TPHCM sẽ gặp thử thách lớn đến từ các cô gái Hà Nội I.

Huỳnh Như cùng TPHCM sẽ gặp nhiều thử thách trong mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Cúp Quốc gia. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Tham dự giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026 có sự góp mặt của 6 đội Thái Nguyên T&THà Nội I, Hà Nội II, TPHCM, Phong Phú Hà Nam và Than Khoáng sản Việt Nam. Các đội được chia thành 2 bảng và thi đấu theo thể thức như mọi năm là đá vòng tròn ở vòng bảng, chọn 2 đội đứng nhất, nhì vào vòng đấu bán kết. Hai đội đứng hạng ba sẽ gặp nhau ở trận tranh hạng 5.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đoàn Văn Công – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, đồng Trưởng BTC giải cho biết Thái Nguyên rất vinh dự được đăng cai tổ chức Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026, đồng thời nhấn mạnh, sân vận động Thái Nguyên – địa điểm diễn ra các trận đấu – mới được khánh thành vào tháng 12-2025 và đã tổ chức một số sự kiện thể thao quan trọng trong thời gian qua.

Nét mới của Cúp Quốc gia nữ 2026 lần này là được diễn ra tại Thái Nguyên với sân thi đấu vừa được khánh thành vào cuối năm 2025.

Đại diện BTC địa phương khẳng định công tác tổ chức, đặc biệt là các phương án về an ninh, y tế và điều kiện thi đấu, đã được triển khai theo đúng yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN). BTC cũng tích cực tuyên truyền, quảng bá để người dân địa phương tới sân theo dõi và cổ vũ các trận đấu, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và phát triển bóng đá nữ.

Đang là đương kim vô địch cả ở Cúp Quốc gia lẫn giải VĐQG, các cô gái TPHCM đang là đích ngắm để các đội hướng đến nhằm thực hiện cuộc soán ngôi. Ngoài đội chủ nhà và là đương kim Á quân Thái Nguyên T&T, hai đội khác cũng rất tham vọng giành Cúp đầu mùa là Than KVN và Hà Nội I.

QUỐC CƯỜNG