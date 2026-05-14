U17 Việt Nam gặp Australia ở tứ kết giải châu Á

Sau khi kết thúc loạt trận cuối vòng bảng VCK U17 châu Á 2026 vào rạng sáng 14-5, danh sách 8 đội vào tứ kết cũng đã được xác định. U17 Việt Nam sẽ gặp các cầu thủ Australia ở vòng đấu loại trực tiếp này.

Hành trình của U17 Việt Nam vẫn còn tiếp tục với đích ngắm tiếp tục tiến xa ở vòng đấu loại trực tiếp

Ở bóng đá trẻ, Australia không đáng ngại như ở đội tuyển quốc gia nước này, vì thế cơ hội đi tiếp vào bán kết của U17 Việt Nam là khá sáng cửa. Cuộc so tài giữa hai đội cũng là trận đấu muộn nhất của vòng tứ kết, diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 17-5.

Dù thua U17 Hàn Quốc nhưng các cầu thủ Việt Nam khép lại vòng bảng với ngôi đầu khi đạt 6 điểm cùng màn trình diễn thuyết phục. Ấn tượng lớn nhất là U17 Việt Nam kịp gượng dậy sau trận thua đau trước U17 Hàn Quốc để giành chiến thắng thuyết phục trước UAE.

“Sau trận thua trước đó, đã có những lo ngại về tâm lý của đội. Toàn đội đều buồn vì chúng ta vừa đứt mạch bất bại. Bước vào trận đấu này với áp lực phải thắng và lại bị thủng lưới sớm là một thử thách cực đại. Tuy nhiên, các cầu thủ đã chứng minh họ đã sẵn sàng về mọi mặt. Những bài học từ quá khứ đã giúp các em giữ được sự bình tĩnh, tính tổ chức và một tinh thần chiến đấu không khoan nhượng để lội ngược dòng. Đó chính là bản lĩnh mà chúng tôi luôn tìm kiếm”, HLV Roland hết lời khen ngợi các học trò.

Lịch thi đấu vòng tứ kết: 23 giờ ngày 15-5: Saudi Arabia – Trung Quốc 0 giờ ngày 16-5: Nhật Bản – Tajikistan 23 giờ ngày 16-5: Uzbekistan – Hàn Quốc 0 giờ ngày 17-5: Việt Nam – Australia

QUỐC CƯỜNG