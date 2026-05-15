U17 Việt Nam ngày càng trưởng thành

Tiếp bước thành công từ các đàn anh, đội tuyển U17 Việt Nam đã ghi tên mình ở vòng chung kết U17 World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính trước U17 UAE vào rạng sáng 14-5. Trận thắng đã thể hiện tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Trước khi các cầu thủ U17 Việt Nam giành vé tham dự ngày hội của bóng đá thế giới, Việt Nam đã 4 lần góp mặt ở sân chơi danh giá này. Đó là đội tuyển futsal nam (2016, 2021), đội tuyển U17 nam (2017) và đội tuyển nữ (2023). Mới đây, bóng đá trẻ Việt Nam ghi tiếp mạch thành công khi U23 Việt Nam đã vô địch Đông Nam Á và giành Huy chương Đồng châu Á 2026.

Đội tuyển U17 Việt Nam xuất sắc giành quyền tham dự VCK U17 World Cup 2026. ẢNH: ĐOÀN NHẬT

Thầy trò HLV Cristiano Roland đã có cú chạy đà hoàn hảo với danh hiệu vô địch U17 Đông Nam Á 2026 trước khi bước vào hành trình chinh phục tại đấu trường châu Á. Đội khởi đầu bằng trận thắng 1-0 trước U17 Yemen, sau đó thua U17 Hàn Quốc 1-4 trong thế trận dẫn bàn trước khi bị thua ngược vào cuối trận. Trận tứ kết gặp U17 Australia được đánh giá là cân sức bởi ở bóng đá trẻ, Australia không quá vượt trội các đội Đông Nam Á như ở đội tuyển quốc gia.

Tinh thần, khát vọng chiến thắng và kỷ luật chiến thuật là những gì mà U17 Việt Nam đang thể hiện. HLV Roland nhấn mạnh: “Sự trưởng thành và vững vàng về tâm lý của các cầu thủ làm tôi hài lòng nhất. Họ học được rằng sai lầm có thể xảy ra với bất cứ ai, nhưng quan trọng là học được gì từ đó để trở nên mạnh mẽ hơn".

8 đội giành quyền vào vòng tứ kết cùng với chủ nhà U17 Qatar sẽ góp mặt ở vòng chung kết U17 World Cup 2026, diễn ra từ ngày 19-11 đến 13-12-2026. Tham dự vòng chung kết có 48 đội chia thành 12 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. 12 đội dẫn đầu, 12 đội nhì và 8 đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 1/16.

Thành công của U17 Việt Nam không chỉ là sự khẳng định từ chiến lược hợp lý mà LĐBĐ Việt Nam đã và đang vận hành với bóng đá trẻ qua kế hoạch thi đấu, tập huấn mà điểm nhấn còn ở công tác đào tạo trẻ. Điều đáng chú ý trong những năm qua là các đội tuyển từ trẻ đến đội tuyển quốc gia đều do các HLV nước ngoài dẫn dắt, đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Brazil cùng tâm điểm là Giám đốc kỹ thuật người Nhật Bản Takeshi.

Dấu ấn thầy ngoại cùng sự vận hành đồng bộ đã giúp bóng đá trẻ Việt Nam dần vận hành đúng quỹ đạo. Sự đồng bộ ở các “lò” đào tạo từ công tác tuyển sinh, huấn luyện để có tính liên tục trong việc giới thiệu tài năng cho đội tuyển. Không chỉ U17, U23 mà ngay cả U19 Việt Nam cũng ghi dấu ấn trong những năm qua để khẳng định bóng đá Việt Nam đang có nền móng vững chắc.

Lịch thi đấu vòng tứ kết: 23 giờ ngày 15-5: Saudi Arabia - Trung Quốc 0 giờ ngày 16-5: Nhật Bản - Tajikistan 23 giờ ngày 16-5: Uzbekistan - Hàn Quốc 0 giờ ngày 17-5: Việt Nam - Australia

QUỐC CƯỜNG