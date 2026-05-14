Chủ tịch VFF động viên các cầu thủ U17 Việt Nam thi đấu tốt trước Australia

Đội tuyển U17 Việt Nam đã khép lại vòng đấu bảng với kết quả ấn tượng khi giành trọn 3 điểm trước U17 UAE để dẫn đầu bảng với 6 điểm. Kết quả đã giúp lứa U17 hiện tại tiếp bước các đàn anh U19 góp mặt ở ngày hội của bóng đá trẻ thế giới – VCK U17 World Cup 2026 tại Qatar.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn xuống sân chúc mừng thầy trò đội U17 Việt Nam sau trận thắng U17 UAE.

Trực tiếp dự khán trận đấu, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của toàn đội. “Chúng ta bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng trong tình thế rất khó khăn khi nhận bàn thua từ rất sớm. Tuy nhiên, các cầu thủ đã kiên cường chiến đấu và tạo nên màn lội ngược dòng xuất sắc để đánh bại U17 UAE, qua đó giành quyền vào tứ kết U17 châu Á cũng như giành vé tham dự U17 World Cup”, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Ông Trần Quốc Tuấn hy vọng các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục tinh thần ấy ở trận tứ kết gặp U17 Australia tới đây, ông nói: “Những hạn chế về chuyên môn đã được khắc phục kịp thời. Đặc biệt, tinh thần thi đấu của các cầu thủ khiến tất cả chúng ta rất khâm phục. Tôi đã chúc mừng toàn đội và mong các cầu thủ tiếp tục giữ vững tinh thần, chuẩn bị thật tốt cho trận tứ kết sắp tới”.

Người đứng đầu LĐBĐVN cũng khẳng định lứa cầu thủ U17 hiện tại là thế hệ giàu tiềm năng mà bóng đá Việt Nam đang tiếp tục đầu tư, hướng tới những mục tiêu dài hạn trong tương lai, trong đó có chiến dịch vòng loại FIFA World Cup 2034.

Trong thành công của U17 Việt Nam hiện tại không thể không nhắc đến sự đồng bộ, hiệu quả của các tuyến đào tạo trẻ trong thời gian qua, cũng như sự đồng hành của các nhà tài trợ, trong đó có Acecook và Modern – những doanh nghiệp đã kiên trì đồng hành cùng bóng đá trẻ Việt Nam nhiều năm qua.

Các giải đấu do họ hỗ trợ như U15, U19, nữ U19 Quốc gia được đánh giá là sân chơi chất lượng, giúp các tài năng trẻ rèn luyện và trưởng thành. VFF nhấn mạnh, chính nền tảng vững chắc từ những sân chơi ấy là một trong những yếu tố giúp U17 Việt Nam viết nên trang sử mới. Sự đồng hành của Acecook và Modern không chỉ đơn thuần là tài trợ, mà còn góp phần kiến tạo tương lai cho bóng đá nước nhà.

LÊ ANH