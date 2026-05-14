Tấm vé World Cup đưa U17 Việt Nam dự vòng chung kết châu Á 2027

U17 Việt Nam với thành tích lọt vào vòng tứ kết U17 châu Á 2026 cùng suất dự U17 World Cup 2026 đã chính thức giành quyền góp mặt tại vòng chung kết U17 châu Á 2027.

Giải U17 châu Á được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức hằng năm để tạo sân chơi cọ xát, phát triển cho bóng đá trẻ châu lục. Tương tự phiên bản năm nay, mùa 2027 của Giải U17 châu Á tiếp tục diễn ra theo thể thức vòng loại và vòng chung kết. Thông qua vòng chung kết, AFC sẽ chọn ra các đội có thành tích tốt nhất tham dự U17 World Cup 2027.

Riêng 8 đội tuyển giành quyền góp mặt tại vòng tứ kết U17 châu Á 2026, cũng như đã giành suất tham dự U17 World Cup 2026, được vào thẳng vòng chung kết U17 châu Á 2027 mà không phải tham thi đấu từ vòng loại.

Đồng nghĩa, U17 Việt Nam trở thành một trong 16 đội tuyển tiếp tục tham dự đấu trường châu lục, dự kiến vẫn được Saudi Arabia đăng cai vào mùa giải tới. Trong đội hình của U17 Việt Nam hiện tại, có duy nhất tiền đạo Trần Mạnh Quân, sinh năm 2010, thuộc biên chế Hà Nội FC, đủ điều kiện tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2027 và xa hơn là cạnh tranh tấm vé dự U17 World Cup 2027.

U17 Việt Nam chính thức đoạt vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2027 mà không cần phải đá vòng loại. ẢNH: AFC

Trước đó, vào rạng sáng nay (17-5), U17 Việt Nam đã tạo nên chiến tích khi đứng đầu bảng C thuộc vòng chung kết U17 châu Á 2026, qua đó có lần đầu tiên đoạt tấm vé đến với đấu trường thế giới. Để tạo nên cơn sốt với người hâm mộ, thầy trò HLV Cristiano Roland đã trải qua 90 phút đầy thử thách với U17 UAE. Bằng tinh thần thi đấu đầy quả cảm và ý chí của người Việt Nam, Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội đã tạo nên màn lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 chung cuộc. Thậm chí, U17 Việt Nam còn xếp trên cả đội nhì bảng U17 Hàn Quốc.

Bên cạnh niềm vui giành vé dự U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình của mình tại vòng tứ kết U17 châu Á 2026. Vào lúc 0 giờ ngày 17-6, thầy trò HLV Roland sẽ gặp lại Australia, đối thủ mà toàn đội từng thắng 2-1 ở vòng bán kết U17 Đông Nam Á 2026.

HỮU THÀNH