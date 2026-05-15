Đà Nẵng giành 1 điểm quý giá trước Công an TPHCM

Tiếp tục thể hiện phong độ ổn định ở giai đoạn cuối mùa bóng, Đà Nẵng đã giành được 1 trận hòa quý giá trong chuyến làm khách trên sân Bình Dương trước Công an TPHCM ở vòng 23 V-League vào tối 15-5. Kết quả hòa 2-2 giúp đội bóng sông Hàn tiếp tục níu kéo hy vọng trong cuộc đua trụ hạng.

Đà Nẵng bất phân thắng bại cùng Công an TPHCM ở vòng 23. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ghi bàn thắng khơi thông bế tắc từ vòng đấu trước, Tiến Linh đã trở lại đội hình xuất phát của Công an TPHCM và đóng vai trò quan trọng ở trận đấu này. Trận đấu mà chân sút Việt kiều Khoa Ngo còn ngồi trên khán đài vì chấn thương. Khi mà các cầu thủ chủ nhà cố gắng tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương thì Lê Giang bất ngờ phải vào lưới nhặt bóng ngay ở phút thứ 6.

Bàn thắng đến từ pha tấn công biên trái của Đà Nẵng cùng sự mất tập trung của các hậu vệ đội chủ nhà, tạo cơ hội cho Makaric dùng ngực khống chế bóng trước khi tung cú sút cận thành ghi bàn. Có khá đông hậu vệ đội chủ nhà ở xung quanh nhưng không thể ngăn cản được Makaric ghi bàn.

Trận hòa như thắng giúp Đà Nẵng duy trì hy vọng đua trụ hạng.

Đội chủ nhà sau đó đáp trả với nhiều pha tấn công, sút cầu môn nguy hiểm nhưng không thể đánh bại được thủ môn Văn Toản. Tiến Linh cũng có 1 số tình huống đáng chú ý, nhưng không quá nguy hiểm so với khung thành đội khách. Mãi đến phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, Công an TPHCM mới kịp có bàn gỡ hòa từ chấm phạt 11m do công của Williams khi hậu vệ đội khách để bóng chạm tay trong vòng 16m50.

Phút 68, những nỗ lực của đội chủ nhà giúp họ có bàn thắng nâng tỷ số 2-1, lần này đến từ pha lập công của ngoại binh khác là Markrillos từ pha đánh đầu cận thành. Nhưng đến phút 76, đội khách kịp có bàn gỡ hòa 1-1 từ tình huống xoay người sút bóng trong vòng 16m50 của Nguyên Hoàng.

Hòa trận này, Đà Nẵng cân bằng 17 điểm với PVF nhưng đang thi đấu nhiều hơn 1 trận.

QUỐC CƯỜNG