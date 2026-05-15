Ninh Bình và quyền tự quyết trong cuộc đua top 3

Trở lại top 3 sau vòng 22 LPbank V-League từ trận thắng chật vật trước Hải Phòng, các cầu thủ Ninh Bình đã giành lại quyền tự quyết trong cuộc đua tranh huy chương đồng cùng với Hà Nội FC. Thậm chí họ còn duy trì hy vọng soán vị trí nhì bảng mà TC Viettel đang chiếm giữ.

Thi đấu trên sân khách nhưng Hoàng Đức và các đồng đội được đánh giá cao hơn SLNA. Ảnh: VPF

Hiện tại Ninh Bình đang có 41 điểm, hơn Hà Nội FC 2 điểm. Theo lịch thi đấu sẽ lần lượt gặp SLNA, Công an TPHCM, Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Lịch thi đấu có thể xem là khá thuận lợi bởi nhóm đội này không quá căng thẳng ở khu vực đua tranh trụ hạng khi có 3/4 đội gần như đặt một chân tham dự V-League 2026-2027. Điều đó sẽ làm cho thầy trò CLB Ninh Bình giảm nhiều áp lực, nhất là chuyến làm khách trên sân Vinh ở vòng 23.

Trong khi đó SLNA đang có 24 điểm, tạm có khoảng cách khá an toàn với Đà Nẵng và PVF nên sẽ có phần thoải mái về tâm lý trong cuộc tiếp đón Ninh Bình. Mặt khác, trường hợp đội bóng xứ Nghệ có đầy đủ lực lượng cũng chưa hẳn sẽ có trận đấu dễ dàng ở vòng này khi mà Ninh Bình vốn trội hơn về con người, sự quyết tâm giành chiến thắng càng giúp họ thêm phần sức mạnh.

SLNA đang thiếu ổn định phong độ trong những vòng gần đây.

Hòa sẽ là mục tiêu mà thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn hướng đến trong trận đấu này. Bởi mùa giải còn 4 vòng đấu, về mặt lý thuyết còn nhiều rủi ro vẫn tiềm ẩn ở phía trước mà con số 24 điểm chưa hẳn là mốc chắc chắn để chắc chắn trụ hạng hoặc tránh suất tham dự trận play-off. Bởi tình hình xấu vẫn có thể xảy ra nếu SLNA không đạt kết quả tốt ở các trận còn lại.

Mục tiêu là hòa, nhưng diễn biến ở cuộc tiếp đón Ninh Bình khả năng là không dễ cho SLNA khi xét về con người lẫn phong độ hiện tại. SLNA vừa có trận thua cách biệt trước Công an TPHCM mà để lộ nhiều vấn đề ở hàng phòng ngự. Đó sẽ là điều mà HLV Văn Sỹ Sơn e ngại khi Ninh Bình có hàng công mạnh hơn hẳn. Nhất là Ninh Bình đang trong giai đoạn tăng tốc khi mà mùa giải đang đi vào giai đoạn cuối. Họ còn có cơ hội thu hẹp khoảng cách điểm số với TC Viettel ở vòng này khi đội bóng áo lính sẽ có chuyến làm khách tại Nam Định.

Trận SLNA - Ninh Bình diễn ra lúc 18 giờ ngày 16-5 trên sân Vinh.

Dự đoán: 0-2

QUỐC CƯỜNG