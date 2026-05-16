Cúp Quốc gia nữ 2026: Hai đội bóng của Hà Nội tiếp tục thi đấu không thành công

Lượt trận thứ hai của giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 diễn ra vào ngày 16-5, các cô gái Hà Nội II tiếp tục để thua cách biệt, lần này là trước Phong Phú Hà Nam để dừng bước trước vòng bán kết.

Hà Nội I bất phân thắng bại cùng Than KSVN

Việc Hà Nội II không đi tiếp vào vòng bán kết cũng là điều được dự đoán trước bởi đây là đội bóng có độ tuổi trẻ nhất trong các đội dự giải. Tham dự giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia hay sắp tới là giải VĐQG là cơ hội cho các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trận mạc để làm hành trang cho tương lai.

Cũng chính vì đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm so với các “đàn chị” ở giải lần này nên sau trận thua 0-8 trước Thái Nguyên hôm ra quân, chiều 16-5, Hà Nội II thua tiếp 0-4 trước Phong Phú Hà Nam. Như vậy, cuộc so tài ở lượt trận cuối bảng này giữa Thái Nguyên và Phong Phú Hà Nam sẽ quyết định ngôi đầu khi hai đội đã chắc suất vào bán kết.

Hà Nội II đã có nhiều nỗ lực trước PP Hà Nam.

Hà Nội II sẽ đi tranh hạng 5 và đối thủ của họ rất có thể sẽ là… Hà Nội I. Sau trận thua 1-2 trước TPHCM hôm ra quân, Hà Nội I đã chia điểm cùng Than KSVN sau trận hòa 0-0 vào tối 16-5 ở bảng đấu được đánh giá là nặng ký khi còn có ĐKVĐ TPHCM.

Hà Nội I kết thúc vòng bảng với 1 điểm, trong khi hai đội TPHCM và Than KSVN sẽ tranh tài vào ngày 19-5. Đội TPHCM với 3 điểm đã chắc chắn vào bán kết, còn Than KSVN chỉ cần 1 tỷ số hòa cũng đạt yêu cầu.

LÊ ANH