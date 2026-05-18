8 đội bóng đá nam đoạt vé dự vòng chung kết Đại hội TDTT TPHCM 2026

Sau 3 tuần tranh tài sôi nổi nhưng cũng đầy quyết liệt, môn bóng đá nam thuộc Đại hội TDTT TPHCM lần thứ nhất - năm 2026 đã xác định 8 đội bóng góp mặt tại vòng chung kết.

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Lê Đức Tài toả sáng tại Đại hội TDTT TPHCM 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Môn bóng đá nam là chương trình thi đấu có quy mô tổ chức lớn nhất tại Đại hội TDTT TPHCM, diễn ra từ ngày 28-4 đến 30-5. Giải đấu năm nay quy tụ 26 đội tham dự, đại diện cho 25 phường, xã trên địa bàn thành phố cùng Công an TPHCM. Sân chơi được tổ chức theo thể thức vòng loại khu vực, giúp đảm bảo yếu tố thuận lợi về mặt địa lý cũng như giảm thiểu chi phí di chuyển cho các đơn vị.

Cụ thể, khu vực I gồm các phường, xã thuộc TPHCM trước khi sáp nhập, thi đấu tại sân Chánh Hưng và sân An Hội Đông. Khu vực II bao gồm các địa phương thuộc tỉnh Bình Dương cũ, tổ chức tại sân Dĩ An. Trong khi đó, khu vực III tương ứng với địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, thi đấu tại sân Ngãi Giao và sân Phú Mỹ.

Đến chiều 17-5, vòng loại khu vực đã kết thúc và xác định đầy đủ 8 đội xuất sắc dự vòng chung kết. Cụ thể, khu vực I gồm Tân Phú, Tân Hưng và Công an TPHCM. Thuận Giao là đại diện duy nhất đến từ khu vực II. Trong khi đó, Tam Long, Long Hải, Vũng Tàu và Châu Đức là bốn đại diện đến từ khu vực III.

Các cầu thủ Tân Phú (áo đỏ) là ứng viên nặng ký cho tấm huy chương năm nay. ẢNH: TÂM HÀ

Vòng chung kết môn bóng đá nam Đại hội TDTT TPHCM 2026 diễn ra từ ngày 24-5 đến 30-5 trên sân Ngãi Giao. Tám đội được bốc thăm ngẫu nhiên để thi đấu loại trực tiếp, bắt đầu từ vòng tứ kết. Đội đoạt huy chương vàng tại Đại hội TDTT TPHCM 2026 sẽ đại diện cho TPHCM tham dự Đại hội TDTT toàn quốc, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Giải đấu năm nay cũng ghi nhận sự đầu tư mạnh mẽ từ nhiều đội nhằm hướng đến mục tiêu cạnh tranh huy chương. Đáng chú ý, Tân Hưng sở hữu lực lượng gồm nhiều cầu thủ của Nghiêm Phạm Holdings đang thi đấu tại Giải bóng đá 7 người quốc gia. Trong khi đó, Công an TPHCM tăng cường một số cầu thủ đang thi đấu V-League như Lê Quang Hùng, Đinh Thanh Bình…

Hay Tân Phú cũng được đánh giá là ứng viên nặng ký khi quy tụ hàng loạt cựu cầu thủ V-League và hạng Nhất gồm Trần Bửu Ngọc, Nguyễn Công Thành, Lê Đức Tài, Lê Hòa, Cao Tấn Hoài… Qua đó cho thấy chất lượng chuyên môn của môn bóng đá nam tại Đại hội TDTT TPHCM 2026 được nâng lên đáng kể, hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn ở vòng chung kết.

HỮU THÀNH

