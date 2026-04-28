32 bàn thắng ở 3 trận đầu tiên môn bóng đá Đại hội TDTT TPHCM 2026

Trận khai mạc giữa phường Tân Hải và xã Long Hải tại sân Châu Đức. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều 28-4 tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá TPHCM, Ủy ban Nhân dân xã Ngãi Giao và Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ tổ chức khai mạc môn bóng đá nam thuộc chương trình thi đấu tại Đại hội TDTT TPHCM 2026.

Bóng đá nam tại giải đấu năm nay quy tụ 26 đội, đại diện cho 25 phường, xã trên địa bàn thành phố cùng Công an TPHCM tham dự. Sân chơi được tổ chức theo thể thức vòng loại khu vực, giúp đảm bảo yếu tố thuận lợi về mặt địa lý cũng như giảm thiểu chi phí di chuyển cho các đơn vị.

Cụ thể, khu vực I gồm các phường, xã thuộc TPHCM trước khi sáp nhập, với tổng cộng 10 đội tham gia, thi đấu tại sân Chánh Hưng và sân An Hội Đông từ ngày 4 đến 12-5.

Khu vực II bao gồm các địa phương thuộc tỉnh Bình Dương cũ, có 3 đội góp mặt và thi đấu tại sân Dĩ An từ ngày 8 đến 12-5.

Trong khi đó, khu vực III tương ứng với địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, quy tụ đông đảo nhất với 13 đội, thi đấu tại sân Châu Đức và sân Phú Mỹ từ ngày 28-4 đến 17-5.

Riêng khu vực III, 13 đội được chia làm 4 bảng đấu. Trong đó, bảng A và bảng B cùng các trận tứ kết 1, tứ kết 2 diễn ra trên sân Châu Đức. Hai bảng còn lại cùng các trận tứ kết 3 và tứ kết 4 tổ chức tại sân Phú Mỹ.

Ở lượt trận đầu tiên tại bảng A, phường Tam Long đã giành chiến thắng đậm 8-2 trước xã Nghĩa Thành. Trong khi đó, xã Long Hải tạm thời đứng đầu bảng B khi vượt qua phường Tân Hải với tỷ số 9-2. Với kết quả tương tự, phường Vũng Tàu cũng giành chiến thắng trước xã Bình Giã.

Sau khi kết thúc vòng loại các khu vực, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 8 đội xuất sắc nhất để bước vào vòng chung kết cấp thành phố. Trong đó, khu vực I có 3 suất, khu vực II có 1 suất và khu vực III chiếm nhiều nhất với 4 suất. Vòng chung kết sẽ được tổ chức tại sân Châu Đức và sân Phú Mỹ. Với số lượng đội tham gia đông đảo cùng quy mô tổ chức trải dài qua nhiều khu vực và nhiều vòng đấu, bóng đá nam đã trở thành nội dung nổi bật nhất tại Đại hội TDTT TPHCM 2026.

Tin liên quan Bóng đá nam có quy mô tổ chức lớn nhất tại Đại hội TDTT TPHCM năm 2026

HỮU THÀNH