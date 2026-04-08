Bóng đá nam có quy mô tổ chức lớn nhất tại Đại hội TDTT TPHCM năm 2026

Bóng đá nam với sự tham gia của 27 đội trở thành môn thi đấu có quy mô lớn nhất tại Đại hội TDTT TPHCM lần thứ I năm 2026. Đây là con số ấn tượng, cho thấy sức hút mạnh mẽ của bóng đá phong trào cũng như sự hưởng ứng tích cực từ các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Đội bóng đá nam phường Long Hương (Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) tham dự Đại hội TDTT TPHCM lần thứ I năm 2026

Sáng 8-4, được sự ủy quyền từ Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF) đã tổ chức buổi bốc thăm và xếp lịch thi đấu bóng đá nam tại Đại hội TDTT TPHCM lần thứ I năm 2026. Tổng cộng 27 phường, xã trên địa bàn thành phố đã đăng ký tham dự sân chơi này.

Giải được tổ chức theo thể thức vòng loại khu vực, giúp đảm bảo yếu tố thuận lợi về mặt địa lý cũng như giảm thiểu chi phí di chuyển cho các đơn vị.

Cụ thể, khu vực I gồm các phường, xã thuộc TPHCM cũ, với tổng cộng 10 đội tham gia, dự kiến thi đấu tại sân phường Chánh Hưng và sân phường An Hội Đông. Khu vực II bao gồm các địa phương thuộc tỉnh Bình Dương cũ, có 3 đội góp mặt và thi đấu tại sân phường Dĩ An. Trong khi đó, khu vực III tương ứng với địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, quy tụ đông đảo nhất với 14 đội, thi đấu tại sân xã Châu Đức và sân phường Phú Mỹ.

Sau khi kết thúc vòng loại, ban tổ chức sẽ lựa chọn 8 đội xuất sắc nhất để bước vào vòng chung kết cấp thành phố. Trong đó, khu vực I có 3 suất, khu vực II có 1 suất và khu vực III chiếm nhiều nhất với 4 suất. Vòng chung kết cũng sẽ được tổ chức tại sân xã Châu Đức và sân phường Phú Mỹ.

Với số lượng đội tham gia đông đảo cùng quy mô tổ chức trải dài qua nhiều khu vực và nhiều vòng đấu, bóng đá nam đã trở thành nội dung nổi bật nhất tại Đại hội TDTT TPHCM 2026, hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn và sôi động. Lịch thi đấu chính thức từng khu vực sẽ được Phòng Tổ chức thi đấu HFF công bố sớm đến các đội, nhưng khả năng cao bắt đầu khởi tranh từ ngày 25-4.

HỮU THÀNH