Sôi động phong trào futsal tại Đại hội Thể dục Thể thao TPHCM 2026

Từ kế hoạch ban đầu chỉ tổ chức cho 8 đội tham dự, đến nay chương trình thi đấu futsal thuộc Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) TPHCM lần thứ nhất - năm 2026 đã ghi nhận sự hưởng ứng mạnh mẽ với 13 CLB đại diện cho các phường, xã trên địa bàn chính thức đăng ký tranh tài.

HLV Nguyễn Minh Tân đại diện cho phường Phước Long tại buổi bốc thăm chia bảng môn futsal Đại hội TDTT TPHCM 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều 18-3, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF), Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp cùng HFF đã tiến hành bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu cho môn futsal.

Là một trong những địa phương có phong trào futsal phát triển mạnh nhất cả nước, TPHCM từ lâu đã duy trì sân chơi này như một hoạt động truyền thống tại các kỳ Đại hội TDTT. Trước đây, giải thường quy tụ 8 đội đại diện theo đơn vị quận, huyện. Nhưng từ năm 2026, khi mô hình tổ chức chuyển sang theo các phường, xã, quy mô giải đấu đã được mở rộng, tạo điều kiện cho nhiều lực lượng tham gia hơn. Nên cũng hiểu cảm xúc vui mừng của đại diện HFF khi thông báo sân chơi đã quy tụ 13 CLB đăng ký tranh tài.

Điểm đáng mừng là nhiều CLB phong trào giàu nhiệt huyết đã tích cực góp mặt. Tiêu biểu như Xạ Store, vốn được xem là “lò đào tạo trẻ” của đội futsal chuyên nghiệp Tân Hiệp Hưng TPHCM, sẽ khoác áo phường Minh Phụng. Hay đội Xây dựng Minh Cảnh đóng góp nhiều cầu thủ cho đội phường Phước Long, từ đó góp phần nâng cao tính cạnh tranh và chuyên môn của giải.

Ông Nguyễn Minh Cảnh, Trưởng đoàn futsal phường Phước Long, chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi phong trào futsal tại TPHCM ngày càng phát triển và có thêm nhiều đơn vị tham gia. CLB đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, từ lực lượng cầu thủ đến công tác tập luyện. Tham dự Đại hội lần này không chỉ là cơ hội để thi đấu, mà còn là dịp giao lưu, học hỏi, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thể thao tại phường Phước Long ngày càng đi lên”.

Ông Huỳnh Tấn Quốc, trợ lý HLV của đội futsal Thái Sơn Nam TPHCM, đại diện cho phường Chánh Hưng. ẢNH: TÂM HÀ

Đặc biệt, sự góp mặt của CLB futsal Thái Sơn Nam TPHCM trong màu áo phường Chánh Hưng càng làm tăng thêm sức hút cho giải đấu. Là đội futsal chuyên nghiệp duy nhất tham dự Đại hội TDTT TPHCM 2026, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh đặt mục tiêu giành huy chương vàng, qua đó hướng đến suất đại diện TPHCM tham dự Đại hội TDTT toàn quốc tổ chức tại chính thành phố vào cuối năm.

Lá thăm may rủi đã đưa Trung Mỹ Tây, Đức Nhuận, Bình Phú và Phú Thọ vào bảng A. Trong khi Bảng B quy tụ Phú Lâm, Chánh Hưng và Phú Định. Bảng C gồm Bình Chánh, Bình Thạnh và Phước Long. Ba đội còn lại là An Hội Đông, Minh Phụng và Tân Sơn Nhất vào bảng D.

Môn futsal tại Đại hội TDTT TPHCM 2026 diễn ra từ ngày 20-4 đến 10-5 tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt ở vòng bảng để tính điểm xếp hạng, qua đó chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng bước vào vòng tứ kết.

Với sự chuẩn bị tích cực từ các phường xã, môn futsal thuộc Đại hội TDTT TPHCM 2026 hứa hẹn không chỉ mang đến những trận cầu hấp dẫn mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào rèn luyện thể thao trong cộng đồng, đúng với tinh thần khỏe để xây dựng và phát triển TPHCM ngày càng năng động.

HỮU THÀNH