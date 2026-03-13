Futsal Thái Sơn Nam tham dự Đại hội Thể dục Thể thao TPHCM 2026

Thái Sơn Nam là CLB futsal chuyên nghiệp duy nhất trên địa bàn thành phố đăng ký tham dự môn futsal tại Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) TPHCM lần thứ I năm 2026.

Futsal Thái Sơn Nam đăng ký tham dự Đại hội TDTT TPHCM năm 2026. ẢNH: ANH TRẦN

Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM đã chính thức ban hành điều lệ môn futsal thuộc chương trình thi đấu của Đại hội TDTT TPHCM lần thứ I năm 2026.

Theo kế hoạch, giải đấu dự kiến có sự tham gia của 8 đội bóng, đại diện cho các phường, xã và đặc khu trên địa bàn thành phố. Các đội sẽ tranh tài từ ngày 20-4 đến ngày 10-5 tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, địa điểm quen thuộc với người hâm mộ futsal tại thành phố.

Đội vô địch nhiều khả năng sẽ đại diện cho TPHCM tham dự Đại hội TDTT Toàn quốc dự kiến tổ chức vào cuối năm 2026, cũng tại TPHCM. Vì vậy, các đội tham dự được kỳ vọng sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, nhằm giành thành tích tốt nhất.

Trong số các đội đăng ký tham dự, Thái Sơn Nam TPHCM là CLB futsal chuyên nghiệp duy nhất. Tại Đại hội lần này, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh sẽ thi đấu dưới màu áo đại diện cho phường Chánh Hưng, nơi CLB đang đặt trụ sở.

Sự góp mặt của Thái Sơn Nam được kỳ vọng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, nâng cao chất lượng chuyên môn của giải đấu. Bởi đây cũng là cơ hội để các đội phong trào có dịp thi đấu, học hỏi kinh nghiệm từ một tập thể dày dạn kinh nghiệm ở sân chơi đỉnh cao, qua đó góp phần lan tỏa và thúc đẩy phong trào futsal tại thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Hiện tại, Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM đang tích cực triển khai công tác tổ chức và chuẩn bị cho nhiều môn thi đấu thuộc chương trình Đại hội TDTT TPHCM 2026.

HỮU THÀNH