Đội tuyển futsal nữ Việt Nam nêu mục tiêu giành chiến thắng ở trận ra quân

Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 24-2 tại Thái Lan, các nhà đương kim vô địch Việt Nam sẽ đá trận ra quân ở bảng B gặp Australia. Đối thủ được xem là “ẩn số” khi lần đầu góp mặt ở sân chơi Đông Nam Á và sẽ là thách thức đầu tiên với thầy trò HLV Đình Hoàng.

HLV Nguyễn Đình Hoàng. Ảnh: FAT

Chia sẻ cùng truyền thông trước ngày nhập cuộc, HLV Đình Hoàng cho biết: “Đội tuyển futsal nữ Việt Nam cần một giai đoạn thi đấu liên tục nên những giải đấu như thế này rất quan trọng. Tất nhiên, chúng tôi muốn chiến thắng và chúng tôi đến đây với sự quyết tâm. Chúng tôi có 4 tuần để chuẩn bị, trong đó có một đợt tập huấn ở Nhật Bản. Các cầu thủ đều đã tập luyện rất chăm chỉ và chuẩn bị rất tốt”.

Hai trận giao hữu tại Nhật Bản là rất bổ ích cho các cầu thủ Việt Nam khi so tài cùng đối thủ có đẳng cấp, giúp nhiều cho đội trước khi bước vào giải Đông Nam Á, giải đấu mà đội đang là đương kim vô địch. HLV Đình Hoàng đánh giá về các đối thủ ở bảng B: “Đây là bảng đấu rất mạnh khi có cả Philippines, Myanmar và Australia. Tất cả các đội đều có chất lượng và chúng tôi tôn trọng họ rất nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm, nghiên cứu đối thủ và chuẩn bị tốt nhất có thể. Chúng tôi phải đá 3 trận trong 3 ngày liên tiếp, vì vậy thể lực và sức mạnh là rất quan trọng”.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch Đông Nam Á lẫn SEA Games 33. Ảnh: VFF

Tại giải năm 2024, đoàn quân của HLV Đình Hoàng đã giành Cúp vô địch sau khi thắng Thái Lan. Theo nhà cầm quân này, việc bảo vệ ngôi vô địch sẽ không dễ khi các đối thủ đều có sự chuẩn bị tốt: “Chúng tôi tự tin, sẵn sàng để bước vào giải. Nhưng chúng tôi biết rằng giành chức vô địch năm nay không hề dễ dàng bởi mức độ cạnh tranh và phát triển của futsal nữ ở Đông Nam Á cao hơn nhiều”, ông Đình Hoàng nói.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã có buổi tập làm quen mặt sân nhà thi đấu chính thức vào ngày 23-2. Trận đấu với Australia sẽ diễn ra vào lúc 13g30 ngày 24-2.

CAO TƯỜNG