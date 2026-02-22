Nhận diện các đối thủ của đội tuyển futsal nữ Việt Nam tại giải Đông Nam Á 2026

Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 24-2 tại Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam sẽ sớm vào cuộc thử thách thể lực ngay từ vòng bảng khi liên tiếp gặp Australia và Philippines trước khi so tài với Myanmar ở trận cuối.

Đội tuyển futsal Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 trong trận chung kết vào năm 2024. Ảnh: FAT

Các cô gái Australia được ví như "ẩn số" tại giải năm nay. Đội tuyển futsal nữ Australia được thành lập vào năm 2024 và đây cũng là lần đầu tiên họ tham dự giải đấu ở khu vực Đông Nam Á. Gặp đối thủ có thể hình tốt như Australia ngay trận ra quân sẽ là thách thức về mặt thể lực cho các nhà đương kim vô địch ở trận ra quân.

Đối thủ tiếp theo của đội tuyển Việt Nam cũng mạnh về thể hình là Philippines, đội vừa làm chủ nhà của World Cup futsal nữ 2025. Năm 2025, đôi bên gặp nhau hai lần. Ở lần gặp gỡ tại giải châu Á năm 2025, phần thắng nghiêng về Thùy Trang và các đồng đội với tỷ số 3-0. Tại SEA Games 33 vào cuối năm, các cầu thủ Việt Nam chật vật vượt qua với chiến thắng 1-0 ở trận bán kết.

Chất lượng đội hình của Philippines nâng cao từ sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch. Ảnh: VFF

Trận cuối vòng bảng gặp Myanmar vào trưa 26-2 cũng hứa hẹn nhiều thử thách cho các cầu thủ Việt Nam. Tại SEA Games 33, Việt Nam đã ngược dòng thắng 4-2 ở trận quyết định tranh vé vào bán kết. Sự khéo léo của các cá nhân ở đội Myanmar là điều mà đội đương kim vô địch phải kiêng dè. So với hai đối thủ còn lại thì Myanmar có lối chơi khá khó chịu. Cùng với lịch thi đấu khá khắc nghiệt là 3 ngày đá 3 trận đều vào giữa trưa cũng là bài toán khó cho HLV Đình Hoàng.

Bảng còn lại gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Chủ nhà Thái Lan khá thuận lợi khi vào bảng 3 đội, vừa đá ít trận ở vòng loại và được nghỉ lượt vào ngày 25-2 giúp họ có thời gian phục hồi tốt cho giải đấu lần này. Sau thất bại liên tiếp trong năm 2024 và 2025, futsal Thái Lan đang nỗ lực lấy lại vị thế số 1, khởi đầu là giải futsal nữ Đông Nam Á 2026.

CAO TƯỜNG