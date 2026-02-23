Futsal TPHCM rộn ràng những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026

Sáng 23-2 (tức mùng 7 Tết Bính Ngọ 2026) trở thành ngày đẹp khi phần lớn các đội futsal tại TPHCM đồng loạt chọn làm ngày hội quân, gặp gỡ đầu Xuân, mở màn cho một năm thi đấu hứa hẹn sôi động.

Đội futsal TPHCM hội quân trở lại, sẵn sàng chờ đón thử thách trong năm Bính Ngọ 2026. ẢNH: ANH TRẦN

Tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, nơi được xem là cái nôi của futsal TPHCM, từ sớm đã rộn ràng tiếng nói cười khi đội Trẻ TPHCM trở lại tập luyện. Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo sẽ dày đặc các giải đấu từ cấp thành phố đến hệ thống quốc gia và quốc tế. Nên ngay trong buổi hội quân đầu năm, HLV Nguyễn Bảo Trung không chỉ gửi lời chúc mà còn nhắc nhở các học trò nhanh chóng gác lại không khí Tết, tập trung cao độ cho chặng đường phía trước.

Năm nay, Trẻ TPHCM không chỉ đặt mục tiêu thi đấu tốt ở các giải quốc nội mà còn đóng vai trò nền tảng cho các đội tuyển futsal trẻ quốc gia, đồng thời là nơi phát hiện, giới thiệu nhân tố triển vọng cho các CLB futsal chuyên nghiệp.

Trong buổi gặp mặt đầu Xuân, thầy trò HLV Nguyễn Bảo Trung đã nhận những phong bao lì xì may mắn từ ban lãnh đạo như lời động viên tinh thần. Đó cũng là sự khích lệ để các cầu thủ trẻ sẵn sàng bước vào mùa giải được dự báo nhiều thử thách nhưng cũng mở ra những cơ hội phát triển về chuyên môn.

Đội futsal nữ Thái Sơn Nam TPHCM đón năm mới với khí thế mới. ẢNH: ANH TRẦN

Theo kế hoạch, Trẻ TPHCM có buổi tập “xông đất” vào ngày 24-2. Cùng thời điểm này, các đội futsal khác của thành phố như Thái Sơn Nam TPHCM, Sahako FC và Tân Hiệp Hưng TPHCM cũng đồng loạt trở lại sân tập, sẵn sàng cho mùa giải mới.

Cũng tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, đội futsal nữ Thái Sơn Nam TPHCM tổ chức buổi gặp mặt đầu năm Bính Ngọ 2026. Do phần lớn lực lượng đang cùng đội tuyển futsal nữ Việt Nam tham dự Giải futsal nữ Đông Nam Á tại Thái Lan, buổi họp mặt chỉ có sự góp mặt của những thành viên còn lại. Dù quân số không đông đủ, song không khí vẫn rộn ràng, ấm áp với những lời chúc Tết và phong bao lì xì từ ban lãnh đạo.

Trong năm 2026, đội futsal nữ Thái Sơn Nam TPHCM đặt mục tiêu bảo vệ ngôi hậu tại Giải futsal nữ VĐQG, tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của mình trên đấu trường quốc nội.

HỮU THÀNH