Tròn 1 năm, thủ môn Hồ Văn Ý trở lại đội tuyển futsal Việt Nam

Thủ môn Hồ Văn Ý sau khi bình phục chấn thương đã được HLV Diego Giustozzi trao lại cơ hội khoác áo đội tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị cho Giải futsal Đông Nam Á 2026.

Thủ môn Hồ Văn Ý trở lại đội tuyển futsal Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

HLV Diego Giustozzi đã công bố danh sách 20 tuyển thủ sẽ cùng ông bắt tay vào công tác chuẩn bị cho Giải futsal Đông Nam Á 2026, bắt đầu từ ngày 15-3 tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (TPHCM).

Trong đó, sự trở lại của Hồ Văn Ý nhận được sự quan tâm nhiều nhất. Văn Ý vào cuối tháng 7-2025 đã phải lên bàn phẫu thuật nối lại dây chằng chéo trước và dây chằng chéo trong chân phải. Anh gặp phải chấn thương nghiêm trọng trong quá trình cùng CLB chủ quản Thái Sơn Nam TPHCM chuẩn bị cho Futsal Cúp quốc gia 2025.

Trong gần 8 tháng điều trị vừa qua, Văn Ý không chỉ lỡ các giải đấu cùng CLB chủ quản mà còn vắng mặt ở ba giải đấu quan trọng của đội tuyển futsal Việt Nam là vòng loại Futsal châu Á 2026, SEA Games 33 và vòng chung kết Futsal châu Á 2026. Trong đó, thầy trò HLV Diego Giustozzi thất bại trong việc cạnh tranh huy chương tại SEA Games 33 và chỉ lọt vào tứ kết Futsal châu Á.

Thành thử, sự trở lại kịp thời của Văn Ý lúc này không chỉ mang giá trị về mặt chuyên môn mà còn tiếp thêm niềm tin cho các đồng đội. Bởi Văn Ý từng có quãng thời gian đến 8 năm là chốt chặn số 1 của đội tuyển futsal Việt Nam. Thủ môn quê Điện Bàn (Đà Nẵng) từng hai lần lọt vào top 10 thủ môn futsal xuất sắc nhất thế giới (2018 và 2021), đồng thời giành Quả bóng vàng futsal Việt Nam các năm 2021 và 2022.

Lần gần nhất Văn Ý được triệu tập lên đội tuyển futsal Việt Nam là vào ngày 17-3-2025. Và đúng một năm sau, thủ môn sinh năm 1997 đã trở lại với đội hình của HLV Diego Giustozzi, giúp ông nâng cấp chất lượng vị trí thủ môn khi đang có trong tay Phạm Văn Tú (Thái Sơn Bắc).

Bên cạnh Văn Ý, HLV Diego Giustozzi cũng trao lại cơ hội cho một số cầu thủ chưa có nhiều duyên với đội tuyển futsal Việt Nam như An Lâm Tới (Thái Sơn Bắc), thủ môn trẻ Nguyễn Quốc Giàu (Trẻ TPHCM), Nguyễn Tiến Hùng (Thái Sơn Nam TPHCM) hay tân binh Nguyễn Thạc Hiếu (Hà Nội FC).

Về cơ bản, HLV Diego Giustozzi vẫn giữ nòng cốt đội hình với những cựu binh như đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng, đương kim Quả bóng vàng Châu Đoàn Phát, Quả bóng bạc Từ Minh Quang, Quả bóng đồng Nguyễn Đa Hải, cùng các cựu binh Trần Thái Huy, Nguyễn Thịnh Phát, Nhan Gia Hưng…

Đội tuyển futsal Việt Nam có ba tuần chuẩn bị cho Giải futsal Đông Nam Á 2026. Trong thời gian huấn luyện trong nước, HLV Diego Giustozzi sẽ nâng cao kỹ chiến thuật và cải thiện nền tảng thể lực. Mục tiêu của đội là xây dựng hình ảnh thi đấu mạnh mẽ hơn, phòng ngự chắc chắn và đặc biệt là cải thiện khả năng tấn công sắc bén so với màn trình diễn tại vòng chung kết Futsal châu Á 2026.

Sau giai đoạn chuẩn bị trong nước, toàn đội sẽ sang Thái Lan để tập huấn. Tại đây, Mạnh Dũng cùng các đồng đội dự kiến thi đấu hai trận giao hữu với hai CLB futsal hàng đầu của xứ Chùa Vàng là Hongyen Takam và Blackpearl. HLV Diego Giustozzi kỳ vọng các trận đấu tập này sẽ là cơ hội cọ xát bổ ích, giúp ban huấn luyện đánh giá chính xác hơn năng lực của các cầu thủ, đồng thời kiểm nghiệm cách vận hành lối chơi và chiến thuật của toàn đội.

Theo lịch thi đấu tại bảng A Giải futsal Đông Nam Á 2026, đội tuyển futsal Việt Nam lần lượt gặp Myanmar (17g30, ngày 6-4), Timor-Leste (17g30, ngày 7-4) và Thái Lan (20 giờ, ngày 8-4).

HỮU THÀNH