Đội tuyển futsal Việt Nam bị ảnh hưởng khi Campuchia rút khỏi giải Đông Nam Á

Giải futsal Đông Nam Á 2026 sẽ được lùi thời gian khởi tranh thêm một ngày, sau khi Liên đoàn Bóng đá Campuchia quyết định rút đội tuyển futsal quốc gia khỏi giải đấu diễn ra tại Thái Lan.

Đội tuyển futsal Việt Nam tham dự Giải futsal Đông Nam Á 2026 vào tháng 4 tới. ẢNH: AFC

Sau khi Campuchia rút lui, bảng B tại Giải futsal Đông Nam Á 2026 còn lại 4 đội, cân bằng với số đội của bảng A. Vì vậy, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) quyết định giữ nguyên kết quả bốc thăm trước đó và không tiến hành bốc thăm lại.

Cụ thể, bảng A có sự góp mặt của đội chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Myanmar và Timor Leste. Trong khi bảng B gồm đương kim vô địch Indonesia, Australia, Malaysia và Brunei Darussalam. Tuy nhiên, điều này cũng làm cho tuyển futsal Việt Nam cũng như các đội ở bảng A mất đi lợi thế có một ngày nghỉ nếu bảng B giữ nguyên 5 đội như cũ.

Ngoài ra, việc Campuchia rút lui cũng khiến vòng bảng Giải futsal Đông Nam Á 2026 phải điều chỉnh lịch thi đấu. Theo lịch thi đấu điều chỉnh, giải đấu diễn ra từ ngày 6 đến 12-4 tại Nhà thi đấu Nonthaburi, tức muộn hơn 1 ngày so với lịch ban đầu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt với các đối thủ trong bảng vào các ngày 6, 7 và 8-4, qua đó xác định hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết.

Theo lịch thi đấu tại bảng A, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt gặp Myanmar (ngày 6-4), Timor Leste (7-4) và Thái Lan (8-4). Nếu các cầu thủ Việt Nam và Thái Lan thi đấu đúng sức, lượt trận cuối giữa hai đội nhiều khả năng sẽ mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng.

Hai trận bán kết tổ chức vào ngày 10-4, trong khi trận tranh hạng Ba và chung kết diễn ra vào ngày 12-4.

Đội tuyển futsal Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng. Chia sẻ với SGGPO, HLV Diego Giustozzi cho biết ông sẽ tiếp tục điều chỉnh nhân sự và tạo cơ hội cho một số cầu thủ mà ông đánh giá phù hợp nhất để tham dự Giải futsal Đông Nam Á 2026. Trước đó, chiến lược gia người Argentina cũng đã có những nhận định về sự tiến bộ của các cầu thủ sau khi đội tuyển lọt vào tứ kết Giải futsal châu Á 2026 diễn ra vào tháng 2 vừa qua.

Lịch thi đấu tại Giải futsal Đông Nam Á 2026

Tin liên quan Futsal Việt Nam cùng Thái Lan tranh vé vào bán kết Đông Nam Á 2026

HỮU THÀNH