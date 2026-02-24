Futsal Thái Sơn Nam TPHCM khởi động năm mới với quyết tâm cao

HLV Nguyễn Tuấn Anh đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất kèm theo những phong bao lì xì may mắn đầu Xuân Bính Ngọ 2026 đến toàn thể thành viên CLB Futsal Thái Sơn Nam TPHCM.

Futsal Thái Sơn Nam TPHCM khởi động năm mới với khí thế quyết tâm. ẢNH: NGUYỄN QUANG

Nguyễn Mạnh Dũng cùng các đồng đội hội quân trở lại từ mùng 7 Tết Bính Ngọ (23-2). Tuy nhiên, phải đến sáng hôm sau, toàn đội mới có buổi tập “xông đất” đầu năm tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng trong không khí rộn ràng, phấn khởi.

Thay mặt ban lãnh đạo và ban huấn luyện, HLV Nguyễn Tuấn Anh chúc các thành viên cùng gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, thành công và may mắn. Ông cũng nhấn mạnh năm 2026 sẽ là một năm bận rộn với nhiều giải đấu quan trọng, đòi hỏi toàn đội phải nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển Việt Nam.

Thủ môn Hồ Văn Ý đã trở lại tập luyện cùng đồng đội. ẢNH: NGUYỄN QUANG

Sau những lời chúc đầu năm, HLV Nguyễn Tuấn Anh đã trao tận tay từng thành viên những phong bao lì xì như sự động viên tinh thần, tiếp thêm khí thế và quyết tâm cho toàn đội trước mùa giải mới.

Ở mùa giải 2026, Thái Sơn Nam TPHCM sẽ tham dự hai đấu trường quốc nội. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh là bảo vệ thành công chức vô địch tại Giải futsal VĐQG. Đây là nhiệm vụ then chốt, bởi từ năm 2027, AFC sẽ tổ chức lại Cúp futsal các CLB châu Á, sân chơi mà Thái Sơn Nam TPHCM rất quyết tâm góp mặt. Muốn vậy, toàn đội buộc phải đăng quang giải VĐQG năm nay.

Bầu không khí phấn khởi những ngày đầu Xuân của Thái Sơn Nam TPHCM. ẢNH: NGUYỄN QUANG

Bên cạnh đó, Nguyễn Mạnh Dũng cùng đồng đội cũng đặt mục tiêu đòi lại danh hiệu Cúp Quốc gia đã để tuột khỏi tay hai mùa liên tiếp vào tay Thái Sơn Bắc.

Không chỉ hướng đến thành công ở cấp CLB, các thành viên Thái Sơn Nam TPHCM còn đặt quyết tâm tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột tại đội tuyển futsal Việt Nam. Trong năm nay, đội tuyển sẽ tham dự Giải futsal Đông Nam Á vào tháng 4 tới, vì vậy các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Anh đang nỗ lực làm mới mình, sẵn sàng đóng góp nguồn năng lượng và phong độ tốt nhất cho màu cờ sắc áo.

HỮU THÀNH