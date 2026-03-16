Quả bóng vàng Hồ Văn Ý rạng ngời ngày trở lại tuyển futsal Việt Nam

Sau gần 8 tháng điều trị chấn thương, thủ môn Hồ Văn Ý rạng rỡ trở lại trong buổi tập đầu tiên của tuyển futsal Việt Nam vào hôm 16-3 tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), hướng đến Giải futsal Đông Nam Á 2026.

Thủ môn Hồ Văn Ý (giữa) trở lại đội tuyển futsal Việt Nam sau đúng 1 năm. ẢNH: PHAN HỒNG

Xuất hiện với tinh thần phấn chấn, Văn Ý nhanh chóng hòa nhập cùng các đồng đội trong những bài khởi động và tập chiến thuật. Nụ cười thường trực trên gương mặt của thủ môn kỳ cựu cho thấy anh đã hoàn toàn sẵn sàng cho hành trình mới cùng đội tuyển futsal Việt Nam.

Sự trở lại của Văn Ý mang ý nghĩa quan trọng đối với đội tuyển. Sau gần 8 tháng vắng mặt vì chấn thương, thủ môn sinh năm 1997 không chỉ bổ sung chất lượng chuyên môn mà còn đem đến nguồn năng lượng tích cực cho toàn đội trước thềm giải đấu khu vực.

HLV trưởng Diego Giustozzi dành nhiều lời đánh giá cao cho cậu học trò. Nhà cầm quân người Argentina khẳng định Văn Ý là một trong những thủ lĩnh quan trọng của đội tuyển futsal Việt Nam, đồng thời là cầu thủ sở hữu kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn. “Tôi rất vui khi cậu ấy đã bình phục và trở lại với đội. Sự góp mặt của Văn Ý chắc chắn giúp chúng tôi có thêm một cầu thủ chất lượng”, HLV Diego Giustozzi nhấn mạnh.

Đội tuyển futsal Việt Nam hội quân chuẩn bị cho Giải futsal Đông Nam Á 2026. ẢNH: PHAN HỒNG

Về phần mình, thủ môn quê Điện Bàn (Đà Nẵng) không giấu được niềm vui khi được tái xuất trong màu áo đội tuyển futsal Việt Nam. Anh cho biết khoảng thời gian điều trị chấn thương vừa qua là thử thách lớn, nhưng cũng là động lực để bản thân nỗ lực hơn trong quá trình phục hồi.

“Gần 8 tháng qua tôi có chút buồn vì chấn thương, nhưng luôn cố gắng trong từng buổi tập hồi phục. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện chuyên môn và thể lực để có thể đóng góp tốt nhất cho đội”, Văn Ý chia sẻ.

Văn Ý từng hai lần lọt top 10 thủ môn futsal xuất sắc nhất thế giới (2018, 2021) và giành Quả bóng vàng futsal Việt Nam các năm 2021, 2022 được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc nơi khung thành đội tuyển futsal Việt Nam hướng đến Giải futsal Đông Nam Á 2026.

Trong đợt tập trung lần này, lực lượng của đội tuyển futsal Việt Nam không có nhiều thay đổi so với danh sách từng dự vòng chung kết futsal châu Á 2026 hồi cuối tháng 1. Điều này giúp ban huấn luyện thuận lợi hơn trong việc hoàn thiện lối chơi và duy trì sự ổn định chiến thuật.

Đội tuyển futsal Việt Nam có ba tuần chuẩn bị cho sân chơi khu vực. ẢNH: PHAN HỒNG

Bên cạnh các trụ cột như đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát, Từ Minh Quang hay Nguyễn Đa Hải, HLV Diego Giustozzi cũng trao cơ hội cho một số gương mặt ít có dịp khoác áo đội tuyển như An Lâm Tới, Nguyễn Quốc Giàu, Nguyễn Tiến Hùng và tân binh Nguyễn Thạc Hiếu.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có khoảng ba tuần chuẩn bị trước khi bước vào Giải futsal Đông Nam Á 2026. Trong giai đoạn này, ban huấn luyện tập trung nâng cao nền tảng thể lực, hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật và cải thiện khả năng tấn công.

Sau giai đoạn tập luyện trong nước, toàn đội sẽ sang Thái Lan tập huấn và dự kiến thi đấu hai trận giao hữu với các CLB futsal mạnh của nước chủ nhà nhằm kiểm nghiệm đội hình và chiến thuật.

Tại vòng bảng giải Đông Nam Á 2026, đội tuyển futsal Việt Nam lần lượt gặp Myanmar (6-4), Timor-Leste (7-4) và chủ nhà Thái Lan (8-4).

HỮU THÀNH